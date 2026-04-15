Corrientes: paleontólogo resaltó descubrimiento estudiantil en el yacimiento Toropí

El paleontólogo del Conicet, Alfredo Zurita, destacó la relevancia del yacimiento Toropí, en Bella Vista, como uno de los más importantes de la región.

“Alberga los restos fósiles de lo que denominamos megafauna, es decir, grandes mamíferos que vivieron en Sudamérica hasta hace unos 10.000 años”, explicó en una entrevista con el programa "O sea... digamos".

En ese sentido, remarcó una de sus principales características: “La frecuencia de hallazgos que tenemos lo convierte en uno de los yacimientos más importantes de esta parte de Sudamérica”.

El hallazgo de estudiantes

Zurita se refirió al descubrimiento reciente realizado por alumnos durante una visita educativa al sitio.

“Yo vi la foto y lo que encontraron es un diente de un toxodonte que tiene la particularidad de estar en muy buen estado”, señaló.

Sobre este animal, detalló: “Sería un animal parecido a un hipopótamo actual, de unas dos toneladas”.

Además, explicó que la riqueza del lugar permite este tipo de situaciones: “En algunos sectores del yacimiento, literalmente podés ir pateando los huesos fósiles”.

Cómo se trabaja en el yacimiento

El investigador describió el proceso científico detrás de cada hallazgo, destacando el trabajo interdisciplinario.

“Los paleontólogos no podemos trabajar solos porque necesitamos la ayuda de los geólogos”, indicó. En cuanto a las tareas de campo, precisó: “Hacemos campañas sistemáticas cada dos o tres meses, sobre todo después de lluvias que dejan expuestos los restos”.

Una vez identificado el material, explicó que “se realiza la excavación y se prepara un ‘bochón’ de yeso para trasladarlo al laboratorio”.

Ciencia y educación

Zurita valoró el impacto de este tipo de experiencias en estudiantes y la importancia de acercar la ciencia a la comunidad. “Cuando damos charlas en escuelas, estudiar el pasado es algo que les llama poderosamente la atención a los chicos”, afirmó.

En esa línea, subrayó que “muchos alumnos que hoy están en la universidad recuerdan haber visitado estos espacios cuando eran chicos”.

Para qué sirve estudiar el pasado

El especialista también reflexionó sobre el rol de la ciencia en la sociedad. “Uno no puede conocer el presente ni predecir el futuro si no mira lo que ha ocurrido en el pasado”, sostuvo.

Además, explicó que estos estudios permiten analizar fenómenos actuales, pues “hay investigaciones sobre cambios climáticos antiguos que ayudan a prever lo que puede ocurrir en las próximas décadas”.

Preocupación por la situación científica

Finalmente, Zurita expresó su mirada sobre el contexto actual de la investigación en el país. “La situación es catastrófica, con falta de financiamiento y dificultades para sostener los equipos de trabajo”, advirtió.

"Hay que apostar por la ciencia porque es lo que mejora la calidad de vida de la gente”, concluyó Zurita, reafirmando la importancia de la actividad.