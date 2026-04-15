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Hospital Escuela: cierran el consultorio de Emergencias este viernes por obras

El centro de salud solo recibirá casos de urgencia extrema. Las autoridades solicitaron a la comunidad que las consultas no urgentes se deriven a los centros de salud más cercanos.

 

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 16:12

El Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín"  de la ciudad de Corrientes informó que este viernes se verá alterado su ritmo habitual de atención. Debido a la ejecución de tareas de infraestructura y refacción en el área de Consultorio de Emergencias, el servicio se verá interrumpido durante 14 horas, afectando la recepción de pacientes con cuadros leves o consultas generales.

La restricción comenzará a las 8:00 y se extenderá hasta las 22:00. Según explicaron desde la dirección del centro de salud, esta medida técnica es un paso necesario dentro de un proceso más amplio de "mejora y reorganización" que busca optimizar la eficiencia y el orden en uno de los puntos más críticos de la salud pública provincial.

Atención exclusiva de urgencias

Desde el centro de salud fueron tajantes respecto a la operatividad durante la jornada de obras: solo se atenderán urgencias graves. Esto implica que el personal médico y de enfermería estará concentrado exclusivamente en pacientes con riesgo de vida o cuadros que requieran intervención inmediata.

"Estamos trabajando para brindar una atención más ordenada y eficiente. Por ello, pedimos a la comunidad colaborar con el funcionamiento del servicio", indicaron a través de un comunicado oficial.

Derivación a centros periféricos

Para evitar el colapso de la guardia mínima y garantizar la fluidez del operativo, las autoridades sanitarias recomendaron a la población que, en caso de presentar dolencias menores o consultas que puedan esperar, se acerquen al centro de salud más cercano a su domicilio (SAPS o CAPS).

Una vez finalizadas las tareas de refacción a las 22:00, el sistema de consultorio de Emergencias retomará su funcionamiento habitual, ya con las mejoras edilicias integradas al servicio de atención ciudadana.

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