Hospital Escuela: cierran el consultorio de Emergencias este viernes por obras

El Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín" de la ciudad de Corrientes informó que este viernes se verá alterado su ritmo habitual de atención. Debido a la ejecución de tareas de infraestructura y refacción en el área de Consultorio de Emergencias, el servicio se verá interrumpido durante 14 horas, afectando la recepción de pacientes con cuadros leves o consultas generales.

La restricción comenzará a las 8:00 y se extenderá hasta las 22:00. Según explicaron desde la dirección del centro de salud, esta medida técnica es un paso necesario dentro de un proceso más amplio de "mejora y reorganización" que busca optimizar la eficiencia y el orden en uno de los puntos más críticos de la salud pública provincial.

Atención exclusiva de urgencias

Desde el centro de salud fueron tajantes respecto a la operatividad durante la jornada de obras: solo se atenderán urgencias graves. Esto implica que el personal médico y de enfermería estará concentrado exclusivamente en pacientes con riesgo de vida o cuadros que requieran intervención inmediata.

"Estamos trabajando para brindar una atención más ordenada y eficiente. Por ello, pedimos a la comunidad colaborar con el funcionamiento del servicio", indicaron a través de un comunicado oficial.

Derivación a centros periféricos

Para evitar el colapso de la guardia mínima y garantizar la fluidez del operativo, las autoridades sanitarias recomendaron a la población que, en caso de presentar dolencias menores o consultas que puedan esperar, se acerquen al centro de salud más cercano a su domicilio (SAPS o CAPS).

Una vez finalizadas las tareas de refacción a las 22:00, el sistema de consultorio de Emergencias retomará su funcionamiento habitual, ya con las mejoras edilicias integradas al servicio de atención ciudadana.