Capacitan a agentes de Tránsito en comunicación asertiva en Corrientes

En el marco de una política orientada a mejorar la atención en la vía pública, la gestión del intendente Claudio Polich puso en marcha una capacitación destinada a agentes de Tránsito, con el objetivo de fortalecer la comunicación y la resolución de conflictos.

La iniciativa se concretó este martes con el primer encuentro de la “Jornada de comunicación asertiva en la vía pública”, que tuvo lugar en la sede de la Sociedad Española y continuará el próximo jueves, consolidando un proceso formativo sostenido.

El programa, desarrollado junto al Instituto de Formación y Capacitación Municipal (IFCAM), apunta a incorporar herramientas de comunicación, gestión emocional y habilidades sociales, fundamentales para quienes interactúan diariamente con los vecinos.

En ese sentido, la directora del IFCAM, Alicia Amarilla, explicó que el objetivo es que los agentes puedan mejorar su forma de comunicarse, gestionar emociones y resolver situaciones complejas en la vía pública.

Por su parte, el docente Daniel Pelloso remarcó que se trata de una decisión estratégica que prioriza la formación de quienes están en contacto directo con la comunidad. “Buscamos construir una relación más empática, basada en el respeto y la comprensión”, señaló.

Durante la jornada se trabajó especialmente en el desarrollo de habilidades blandas, con foco en la prevención de conflictos y accidentes, promoviendo un enfoque donde el diálogo y el compromiso social son claves.

Desde la experiencia en territorio, el agente Daniel Barrios valoró la propuesta y destacó que estas capacitaciones permiten mejorar el trabajo diario y fortalecer el vínculo con los ciudadanos.

Además, subrayó la importancia de la responsabilidad compartida: “Nosotros aplicamos las normas, pero es fundamental que trabajemos juntos como sociedad para lograr mayor seguridad”.

Con este tipo de iniciativas, el Municipio busca avanzar hacia un modelo de tránsito más humano, profesional y cercano a la comunidad.