Corrientes: mujer con pedido de detención fue demorada tras alerta al 911

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una mujer en la ciudad capital, quien tenía pedido de captura vigente.

Efectivos de la Comisaría VI Urbana intervinieron en la noche del 14 de abril tras un aviso del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre disturbios en la vía pública.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Colombia y Río Paraná, donde una mujer generaba molestias a transeúntes.

Identificación y antecedentes

Al llegar al lugar, los uniformados procedieron a identificar y demorar a la mujer, mayor de 30 años.

Según las primeras averiguaciones, registraba un pedido de detención vigente solicitado por autoridades judiciales de la localidad de Santa Rosa.

La demorada fue trasladada a la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, donde quedó a disposición de la Justicia.