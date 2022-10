Misiones: fallo a favor del docente despedido por casarse con un hombre

Hace seis años, el docente de la ciudad misionera de Oberá, Julián Björklund, fue despedido del colegio donde trabajaba por haberse casado con su pareja, Alejandro Cabrera. Ahora, la Justicia de Misiones falló a favor de él y calificó el hecho como una acción discriminatoria de la institución. Por eso, el Instituto Privado Emanuel de la Capital del Monte deberá indemnizarlo por daño moral con un monto cercano al millón de pesos. Sin embargo, el maestro dijo que donaría el dinero a una fundación que que trabaja por los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

La Justicia obereña llegó a esa determinación luego de analizar el caso, y por eso se concluyó que el instituto le pague una indemnización de $992.074 a Björklund. El docente, de 38 años, trabajaba desde hacía cinco años -en 2016- en el Instituto Emanuel de Oberá, ciudad del centro de la provincia mesopotámica distante 90 kilómetros de Posadas, como profesor de Ciencias Exactas.

Consultado sobre la resolución de la Justicia, Björklund, dijo al medio local, Primera Edición, que “en ese momento yo trabajaba en dos instituciones como profesor. Cuando me caso con Alejandro una de las escuelas decidió que yo no siguiera trabajando ahí”. El maestro de física y química, recordó que cuando se enteró de su despido le pidió al instituto que al menos expresen de forma clara los motivos de la decisión. “Su sexualidad no coincidía con lo que ellos pretendían para un docente de la institución”, le informaron.

Con ese escrito, y con el antecedente de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, sancionada en 2012, Julián se dispuso a llevar la injusticia a la Corte e iniciar un reclamo por discriminación ya que su despido nada tenía que ver con su desempeño laboral.

