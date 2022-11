La Aduana redobla el control a las empresas que no liquidan divisas

La Aduana implementó más controles sobre las empresas sin “sustancia económica” que efectúan importaciones presuntamente irregulares y no liquidan las divisas “para aprovecharse de la brecha cambiaria”.

En el organismo que conduce Guillermo Michel afirmaron que la vigilancia se multiplicará “sobre estas empresas que no tienen empleados, no tienen patrimonio un seguro de caución si no liquidan las divisas para poder seguir operando”.

“Nuestro objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus impuestos, evitando que el esfuerzo genuino del campo quede en una ganancia financiera de especuladores. Los dólares los tenemos que cuidar para la industria nacional y la generación de empleo”, afirmó Michel a Infobae.

Tal como informó Infobae días atrás, la Aduana retiró en forma provisoria del registro de operadores a un grupo de empresas acusadas de cometer esta irregularidad. A través de la Instrucción General Nº 7 de este año, la Aduana puso en marcha un mecanismo de monitoreo y alerta temprana para “evitar el constante incremento de estas falsas empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país”.

Estos controles habilitarán a la Aduana, “en trabajo conjunto con la Afip, intercambiar información con el Bcra y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas”.

Por esta razón, en la Aduana aclararon que “si la empresa quiere seguir operando deberá garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza; caso contrario, será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de divisas”.

Tal como informó este medio, el trabajo de la Aduana sobre los exportadores irregulares determinó que 50 empresas exportadoras de granos que no liquidaron USD 315 millones y por este motivo ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando.

Michel precisó que “la maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar”.

Según explicaron en el organismo, “el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF”.

En este sentido, dado que “muchas de las operaciones financieras ‘tocaron’ bancos estadounidenses, estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la Fincen (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”.

Por su parte, el titular de la Afip, Carlos Castagneto, expresó a Infobae que esta instrucción general viene a maximizar el orden fiscal. El lunes pasado, a través de una tarea de investigación de la Afip a través de la DGI y de la Aduana, logramos una incautación récord de soja ilegal”.