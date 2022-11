Lali besó a un correntino y lo emocionó hasta las lágrimas

Lali Espósito pasó por Corrientes como parte de su recital del Disciplina Tour. En su show sobre el Anfiteatro Cocomarola besó a un correntino y lo emocionó hasta las lágrimas.

“Para mí, Lali es... más allá de la artista que se puede ver, digamos... Lali, como humana, te transmite un mensaje positivo, un mensaje que nos llega a todes, entonces, tiene ese significado para mí”, dijo a El Litoral Ulises Zaracho.

Ulises es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y sigue a la cantante, actriz y bailarina desde sus años como “Mar” en Casi Ángeles, la tira nacional de Cris Morena.

En 2014, junto a otro grupo de correntinos y correntinas conformaron Lali Corrientes Oficial, el club de fans de la artista. Con esfuerzo y mucha dedicación, recorren el país haciéndole llegar regalos y presentes a la mujer que es su inspiración.

En su Disciplina Tour, la cantante visitó la Capital de Corrientes e hizo vibrar el Cocomarola. Con brillos, látex y looks extrovertidos, la artista brindó un show del que participaron hasta adultos mayores que bailaron al ritmo de “Boomerang”.

Sin embargo, Ulises fue uno de los testigos especiales del evento ya que se convirtió en el correntino “bendecido” por Lali luego de que, como acostumbra en sus performances, la artista lo haya besado.

Para él, este se convirtió en un momento de liberación. “Todavía no lo puedo creer y capaz no vaya a caer en un largo momento. Pero lo hablo con las personas más cercanas y no lo puedo creer. Es como un sueño para todo fan, es un momento de alegría”, sostuvo.

“No sé si decirle como una bendición pero lo sentí como un momento de liberación. Fue en un momento de la canción “Soy” y se trata de ser como queramos ser y fue un momento muy especial porque lo siento así, con total libertad”, sostuvo.

Cabe destacar que “Soy” forma parte del segundo disco solista de la argentina y, al momento de su canción, la artista dirigió unas emotivas palabras al público. Además, Lali hizo flamear la bandera de la comunidad LGBTIQ+ que el club de fans compró para este evento.

“Ella me dio un mensaje de que me estoy sintiendo libre y siendo lo que yo quiera ser y fue como un ritual. Hoy en día es un ícono de la libertad, de la igualdad, de la música libre para todes. Entonces es mucho más importante”, indicó Zaracho.

Para el correntino este momento es una de las anécdotas más importantes de su trayectoria como fanático. “Yo la conozco desde que estaba en Casi Ángeles, hubo algo en ella que me pareció muy particular, algo que me llamó mucho la atención y partir de ahí dije “este es el camino a seguir” y la voy a seguir a donde pueda y como sea porque es mi ídola”, explicó.

“Por ella me fui a Mar del Plata, me fui a Iguazú, me fui hasta otro país que es Paraguay, por la firma de discos. Y todas las veces que vino a Corrientes estuve presente de alguna forma, en un momento, en un video con ella. Siempre es accesible con sus fans y eso lo valoramos mucho”, mencionó.

“Además, con sus conciertos trata de salirse de lo normal y de que esa persona que está ahí, viva una experiencia. Ya sea con amigos, con un amor. Nosotros lo vivimos como una noche muy especial cada show. Este fue en particular uno muy especial para mí. Fue el mejor de los tres”, destacó.

Lali visitó Corrientes en tres oportunidades, en 2015, 2017 y ahora en 2022 de la mano de Federico Cheme.

Al igual que en todos los recitales de la artista, los fanáticos más osados apuestan por armarse looks y el correntino besado por Lali no fue la excepción.

“El look del recital es a partir del dress code que se da en todos los shows, que son rojo y negro y a partir de eso uno puede ir jugando. Personalmente, elegí la opción de cuero o látex para lo rojo y traté de inspirarme en los bailarines”, contó.

Pero no estuvo solo. “Trabajé con un diseñador que se llama Carlos Almirón que me pudo confeccionar la parte de arriba del look y salió bárbaro”, indicó. La marca de Carlos es Calia.

Además, el cartel que sostenía Ulises en el recital fue lo que llamó la atención de Lali para acercarse. “Lo del cartel también en su moda. Se buscan frases que a ella le llamen la atención o le diviertan. En este caso yo pude hacerle un cartel donde le decía que hace poco fue mi cumpleaños y ella se lo tomó de chiste. Me dijo en el escenario que hace poco fue el de ella e igual me felicitaba. Tuve muchos momentos especiales”, mencionó.

El show de Lali duró al menos dos horas y la descongestión de las calles tras su finalización duró una hora.

Las calles de Capital estaban abarrotadas de brillos, remerones, carteles e indumentaria de la argentina ícono del arte nacional.

“Lali es un ejemplo del esfuerzo, de empezar desde cero, de hacer mucho trabajo y camino. Creo que eso es importante para la vida, luchar y luchar”, cerró Ulises hasta las lágrimas.

Belén Da Costa