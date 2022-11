¿La vasectomía es reversible?

¿Qué sucede cuando se practica la vasectomía?

Básicamente, lo único que sucede es que el semen ya no contiene espermatozoides. La cantidad de semen sigue siendo prácticamente la misma, dado que la mayoría del líquido seminal se produce en las vesículas seminales y en la próstata y estas glándulas no se ven afectadas por la intervención quirúrgica. No afecta el deseo sexual, la erección ni el orgasmo. Se siguen produciendo espermatozoides en el testículo, pero estos se eliminan por mecanismos que pone en marcha la propia naturaleza

¿A quién se recomienda la

vasectomía?

A todo hombre que tenga satisfecha su paternidad.

Cuando existe contraindicación de embarazo.

Evitar la transmisión de enfermedades genéticas graves.

La vasectomía es un método sencillo y cuesta menos que otros métodos de control de la natalidad en la mujer. No modifica la erección ni el deseo sexual, ya que la testosterona (hormona sexual masculina) se seguirá produciendo.

¿En qué consiste la técnica de vasectomía sin bisturí?

La técnica de vasectomía sin bisturí ni agujas y con anestesia local es una técnica, diseñada por el Dr. Shunqiang Li en China, es un método mínimamente invasivo y con menor porcentaje de complicaciones con respecto a las otras técnicas convencionales. Se realiza con instrumental quirúrgico especialmente confeccionado por el creador de la técnica para disminuir al máximo los inconvenientes durante la intervención.

Anestesia y técnica quirúrgica

La intervención se realiza en forma ambulatoria y bajo anestesia local, usted estará consciente pero no sentirá dolor. A través de una mínima incisión en las bolsas del testículo se exterioriza un segmento de ambos conductos deferentes y se seccionan, de modo de interrumpir el pasaje de los espermatozoides. La incisión de la piel se sutura con uno o dos puntos, los cuales caerán solos sin necesidad de extraerlos.

La vasectomía sin bisturí tendrá un sangrado intraoperatorio nulo con mínimas molestias e inconvenientes postoperatorios.

¿Cuánto dura la intervención?

Depende del profesional que la practique. En líneas generales dura aproximadamente 20 minutos.

Posibles complicaciones

Si bien la intervención es de baja complejidad, como en toda cirugía pueden surgir complicaciones, aunque infrecuentes.

Hematoma o inflamación en la región del escroto, ingle y periné

Infección de la herida

Excepcionalmente puede suceder que de forma natural los extremos de los conductos deferentes vuelvan a conectarse (en estos casos pueden aparecer espermatozoides en el semen posterior a la cirugía). Ante cualquier complicación usted deberá consultar de inmediato a su médico.

¿Cuándo podré reiniciar mi

actividad sexual?

Dependiendo de la recuperación postoperatoria, en unos pocos días el paciente podrá reanudar su actividad sexual. A los 3 meses aproximadamente desde la cirugía, deberá realizarse un análisis de semen para constatar la ausencia de espermatozoides. Dependiendo de dicho análisis, y hasta que su médico lo indique, deberá seguir utilizando algún método anticonceptivo. Si se constata ausencia de espermatozoides en el análisis de semen, el paciente puede tener actividad sexual sin el riesgo de tener hijos.

¿Cuándo podré reiniciar mi

actividad laboral?

La intervención se realiza en forma ambulatoria, una vez finalizada, el paciente vuelve a su hogar con un esquema analgésico. Si la actividad laboral no requiere esfuerzos físicos, el paciente podrá regresar a su trabajo a las 48 horas.

¿La vasectomía es definitiva

o reversible?

La idea de la vasectomía es que sea definitiva, pero esto no es exactamente lo mismo que irreversible. La decisión de hacerse una vasectomía, debería tomarse sólo cuando deseas una anticoncepción permanente dado que revertirla no siempre es posible. Además, revertirla implica someterse a una segunda cirugía que es compleja. Sin embargo, hay un cierto margen para “arrepentirse”. Si, tras someterse a una vasectomía un paciente quiere volver a tener descendencia, es posible revertirla mediante una cirugía llamada “vasovasostomía” que consiste en unir de nuevo uniéndolos conductos deferentes.

¿Siempre se puede revertir?

A nivel técnico, siempre se puede volver a unir los extremos seccionados de los conductos deferentes. Pero debes comprender que una cosa es que se pueda volver a unirlos y otra muy diferente es que los espermatozoides vuelvan a circular por esta “autopista” con la suficiente eficacia como para conseguir un embarazo.