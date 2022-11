“La gente no aguanta que la oposición se comporte como el oficialismo”

El diputado nacional Rogelio Frigerio manifestó su preocupación por las tensiones internas y el nivel de agresión en Juntos por el Cambio en medio de la discusión política por las candidaturas del año que viene. Sostuvo que los contrapuntos mediáticos son inoportunos, más aún dado el contexto del país, y llamó a calmar los ánimos: “La gente no aguanta, en esta situación tan difícil, que la oposición se comporte como el oficialismo. Tenemos que estar más unidos que nunca”.

“Lo que le puede dar un poco de tranquilidad a la gente, en este momento de tanta incertidumbre y angustia, es ver que hay una oposición que se para distinto, que no cometemos los mismos errores y que no estamos todo el día pasándonos facturas y chicanas entre nosotros, sino que estamos trabajando todos juntos para construir una propuesta superadora de todo lo que está pasando”, amplió el legislador en una entrevista con el canal A24.

El exministro del Interior pidió bajar los decibeles en el seno del espacio opositor. “Porque sino terminamos siendo un espejo del kirchnerismo, y nosotros tenemos que ser todo lo contrario”.

En esa línea, reprochó “la manifestación pública de cuestiones que no tendrían que trascender” y consideró: “Como decía mi abuela: para pelearse hacen falta dos. Si uno agrede, el otro no tiene que verse obligado a responder siempre, o no lo tiene que hacer públicamente. Los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Y las denuncias no tienen que ser mediáticas, se tienen que hacer en la Justicia con las pruebas correspondientes”.