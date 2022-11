Los líderes del PRO acordaron un mecanismo para evitar tensiones

El desayuno de los líderes del PRO no fue áspero, contrariamente a lo que se pensaba: reunidos en un hotel cercano a la Plaza de Mayo, compartieron un encuentro calificado de “productivo” y acordaron un mecanismo para “evitar tensiones innecesarias” entre los presidenciables del espacio y expresaron su preocupación por “la bomba económica” que dejará el Gobierno en 2023.

En una definición conocida, pero que resulta sugestiva, se ratificó que los presidenciables del PRO son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Mauricio Macri nunca confirmó si quiere postularse, aunque tampoco se descartó esa posibilidad. En el encuentro se coincidió en dejar para marzo o abril la definición de las candidaturas.

Tras la reunión, que cambió de escenario porque iba a realizarse en Olivos, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, los jefes de los bloques legislativos, leyeron un comunicado en el que se expresó “la honda preocupación por la situación económica” y que “Sergio Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios que ya habíamos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro”, dio a conocer ayer el periodista Ricardo Carpena en Infobae.

“Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita”, agrega el comunicado de apenas tres párrafos y que lleva como título “Honda preocupación por la situación económica”.

Rodríguez Larreta abandonó la reunión cerca de las 10. Se quedaron Macri, Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Humberto Schiavoni y Federico Pinedo.

El encuentro cara a cara entre los líderes del PRO no fue lo que se preveía: Macri piloteó la charla, puso el acento en el tema económico, propuso repasar el escenario electoral en cada provincia y no cargó las tintas en las peleas entre Larreta y Bullrich. Fue el jefe de Gobierno quien planteó que no es cierto que piense “entregar la Ciudad a la UCR” para las elecciones de 2023, mientras la presidenta del PRO aclaró que no ella no había dicho eso.

Enseguida, Rodríguez Larreta consideró que fueron “un papelón” los cruces de dirigentes que se produjeron la semana pasada y resaltó que “no hay que personalizar la política”. Y advirtió: “El Gobierno es un desastre y estamos dando una imagen espantosa a la sociedad”.

Allí se acordó entre todos un mecanismo para evitar enfrentamientos: los tres presidenciables designarán un representante para coordinar las distintas posiciones y limar asperezas antes de que trasciendan. Hablaron también de crear una mesa nacional para analizar temas electorales.

(JML)