L-Gante, furioso con los medios: "Fue un invento lo que dijeron de mí"

Hace unos días, Guido Záffora contó en Es por ahí (América TV) que L-Gante tuvo un "ataque de nervioso total" en el edificio de Wanda Nara. Según el panelista, la rubia le había prohibido la entrada y el artista reaccionó sacado.

Este lunes, en diálogo con Intrusos (América TV), el referente de la cumbia 420 desmintió esa información y apuntó contra los medios. "Fue un invento lo que dijeron de mí", exclamó, indignado.

Sobre el hecho en particular que trascendió en la TV, L-Gante aclaró: "No hubo ni un acercamiento a la verdad. No pasó lo que dijeron. Mirá si voy a patear un portón delante de una cámara seguridad".

Guido Záffora, en tanto, que estuvo invitado a Intrusos, ratificó la información que dio en Es por ahí. "Es algo que me llega de testigos que vieron lo que pasó", acotó.

Por último, L-Gante señaló que siente que hay cierta animosidad en su contra. "Siempre salen cosas malas. Nunca salen las cosas buenas. Este año la tv me hicieron bullying", cerró.

VER MÁS: L-Gante puso punto final y habló del escándalo con Wanda en su departamento

PrimiciasYa