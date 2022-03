El correntino Gómez Vara sigue como titular en Jaguares XV

La franquicia argentina Los Jaguares XV, con el correntino Jerónimo Gómez Vara en la formación titular, se medirá hoy con Olimpia Lions de Paraguay por la segunda fecha del torneo Súper Liga Americana de Rugby (Slar).

El encuentro se disputará desde las 13 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, Chile, y será controlado por el árbitro argentino Nehuel Jauri Rivero, con televisación en directo de Espn 3 y Start Plus.

El equipo argentino en su debut en el torneo sudamericano, derrotó el domingo anterior a los Cafeteros de Colombia por 33 a 22.

En la formación inicial habrá una sola modificación con el ingreso del back y capitán Tomás Cubilla por Ramiro D'Agostino. Por lo tanto Gómez Vara será parte de la tercera línea entre los delanteros. Olimpia Lions, por su parte, le ganó en el debut a Selknam de Chile por 22 a 20.

Hoy completarán la segunda jornada: Peñarol - Cafeteros a 16 y Cobras XV - Selknam a las 19.

Posiciones: Jaguares XV 5 unidades, Peñarol y Olimpia 4, Selknam y Cafeteros 1 y Cobras XV 0.

“Lo principal será mantener la intensidad durante los 80 minutos, y no cederle la iniciativa al rival. También tenemos que corregir la indisciplina, porque tuvimos más de 2 cifras de penales, y pretendemos estar por debajo de ese parámetro”, relató Cubilla que hoy será titular en el equipo argentino. “En lo personal, estoy un poco ansioso y con muchas ganas porque será mi debut este año. Ver el partido desde afuera no me gusta mucho”, señaló.