Pampita y Eli Sulichin se mostraron juntas en el cumpleaños de Bautista Vicuña

Tras su ruptura, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Benjamín Vicuña reconstruyeron su relación y la transformaron en una de amistad. Pese a que ambos siempre recalcaron que la comunicación entre ellos se mantendría, ya que tienen hijos en común, la confirmación de la relación del actor con una amiga de la modelo reafirma que efectivamente hay buena convivencia. Recientemente, la presentadora celebró el cumpleaños de Bautista, su hijo mayor, y Eli Sulichin, la nueva novia del chileno, estuvo presente en el festejo.

Una conocida cuenta de redes sociales que se especializa en novedades de la farándula publicó hace poco una foto del encuentro, donde se vio a la conductora y a la empresaria en el mismo evento familiar. Se sabía que ambas eran amigas desde hace tiempo, pero desde que el actor chileno oficializó su romance, no se las vio juntas, sino solo guiños a través de las redes sociales.

En ese sentido, así como Sulichin y Pampita son amigas, también lo son Vicuña y Roberto García Moritán. Hace un tiempo, trascendió que el actor y el empresario gastronómico compartían actividades en común como jugar al fútbol.

Vicuña y Sulichin se conocieron durante el bautismo de Ana, la hija de Pampita y García Moritán. Luego de varias salidas y unas breves vacaciones juntos, los dos consideraron que lo mejor era hacer público el romance y se mostraron muy acaramelados durante los días de playa que compartieron en Punta del Este, conscientes de que estaban rodeados de paparazzis.

Luego de aquel momento, empezaron a mostrarse como pareja en las redes sociales y, en algunas de sus publicaciones, intercambiaron mensajes que reflejaron que verdaderamente existía una relación sentimental entre ambos.

Más adelante, Sulichin y Vicuña decidieron irse de viaje en París y el actor publicó en su cuenta de Instagram algunos fragmentos de la romántica escapada. En una de las publicaciones, se la pudo ver a ella caminar cerca del Arco de Triunfo y, en aquella oportunidad, un detalle llamó la atención de sus seguidores: Pampita le dio “me gusta” al video.

Luego, Fabián Doman convocó a la modelo a su programa, Momento D (eltrece), y la cuestionó al respecto. Con la usual sonrisa con la que responde cada vez que es entrevistada, Pampita supo esquivar de forma discreta la pregunta del periodista: “Lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”.

Frente a la insistencia tanto del conductor como de los panelistas, la exjurado de La Academia agregó: “Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y lo que tengo que decir, se los digo en privado”. Finalmente, tras la pregunta de si es mejor a los ex “tenerlos colocados”, Pampita cerró: “Lo más importante es la familia. Yo creo que es muy bueno para los chicos que los padres estén bien. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”.

La Nación