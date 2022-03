El sincericidio de Ángela Leiva tras el rumor de romance con Esteban Lamothe

Ángela Leiva se sinceró en su visita a los Socios del Espectáculo al hablar de los rumores de romance con Esteban Lamothe y explicó el por qué de los trascendidos.

“Al principio habían sospechas de que vos y el cura habían coqueteado en la vida real”, le dijo Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aprovechó para preguntarle: “¿Se dieron unos besos con Esteban entre los decorados?”.

“Está nerviosa”, comentó Karina Iavícoli y Ángela respondió: “¿Yo con Esteban? No, me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage. Esteban es un loco bárbaro, eso nada más voy a decir, pero un divino”.

Luego de que la panelista le preguntara qué significaba eso, Ángela explicó que “él iba al frente como loco”. Entonces, Graciela Alfano agregó en el programa de eltrece: “Que es tiroteador”.

“¿Te tiroteó?”, repreguntó Pallares y por su parte, la cantante sentenció: “No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’”.

TAJANTE RESPUESTA DE ÁNGELA LEIVA A MARIANA BREY CUANDO LE RECORDÓ A FRAN CAIVANO

Ángela Leiva le respondió contundente a Mariana Brey en Socios del Espectáculo cuando le recordó el rumor de romance con el productor de LaFlia, Fran Caivano.

“Vos en el medio te enganchaste con un productor de LaFlia”, le dijo la panelista.

Y la actriz de La 1-5-18 contestó: “¡Qué vintage esa historia! Ya pasó, abandoné La Academia y abandoné todo”.

Ciudad.com