Qué dijo Alberto Fernández sobre la inversión nacional en Corrientes por los incendios

El presidente argentino Alberto Fernández se refirió a la inversión y el apoyo nacional que realizaron desde su gestión a Corrientes con los incendios. Fue este domingo en un encuentro federal de intendentas y concejalas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas fue organizado por la Federación Argentina de Municipios en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires.

El primer mandatario dio un discurso enfocado en las desigualdades de género y sociales y recalcó la importancia de un país federal. En ese marco, se refirió a Corrientes y el aporte para superar la crisis ígnea.

"No existen los pueblos chicos. Existen los pueblos argentinos y eso lo repito desde el primer día", dijo. "No debe haber una Argentina central que tenga riqueza. No es posible que se siga concentrando en una sola zona del país. Por eso, cuando Corrientes sufrió el grave incendio que afectó al 10% de la provincia nosotros nos movilizamos en el acto", aseguró.

"Los medios no lo cuenta pero nosotros gastamos $200 millones por día desde el inicio y hasta que el fuego se apagó. También mandamos brigadistas", resaltó. También comentó que muchos de los brigadistas son los mismos que colaboraron en apagar el incendio en Chubut hace algunas semanas atrás.

"También movilizamos todas las intituciones federales. El Ejercito, las fuerzas de seguridad como gendarmería, bomberos. Le pedimos a Bolivia que nos ayude y el hermano pueblo de Evo y nos mandó 70 brigadistas a colaborar con nosotros", señaló.

"Y nobleza es decirlo. Le pedimos ayuda a Brasil y también nos ayudó. No pensamos igual con el presidente, pero tuvo la generosidad de ayudarnos en Corrientes", cerró el mandatario sobre el tema.