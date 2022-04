Wanda Nara reveló cómo se lleva realmente con Antonela Roccuzzo

Wanda Nara aterrizó en Argentina para vivenciar el cumple de Malaika, su sobrina, y en una charla con LAM se refirió a Antonela Roccuzzo.

Las "angelitas" aprovecharon el ida y vuelta con la pareja de Mauro Icardi para consultarle por su vínculo con la esposa de Lionel Messi.

Desde que Lio se mudó a París para jugar en el PSG, el equipo en el que ya estaba Mauro, se dijo que Wanda se habría visto "amenazada" por Anto. Especialmente, por la visibilidad que ganó desde que se instaló con Messi en Francia.

En este contexto, Wanda aclaró que es un "mito" que las parejas de los jugadores no la querrían.

"No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo la mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador", expresó, contundente.

WANDA NARA REVELÓ CÓMO SE LLEVA CON ANTONELA ROCCUZZO

"Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos!", cerró, contundente.

Fuente: Ciudad.com.ar