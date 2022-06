Cristina: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”

Cristina Fernández denunció que hay un “festival de importaciones”, durante su participación en el acto plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera.

La vicepresidenta reapareció luego de la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Producción y envió un fuerte mensaje hacia el área que ahora controla Daniel Scioli por el control de las importaciones y las exportaciones. Asimismo, apuntó contra el Banco Central y la Afip.

“En el ranking de países evasores Argentina ocupa el tercer puesto. En nuestro país la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería ser del 45%. Los primeros son Guyana y Chad. Segundo está Malta. Y el tercero es Argentina junto con Comoras, Zambia, Paquistán y no me acuerdo de qué otro país más. Junto con este podio de países evasores tenemos otro podio: en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad”, comentó. En su discurso también afirmó que “no nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos: la escasez en dólares y la economía bimonetaria“. Y manifestó que “la economía argentina produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones”. En este sentido también hizo especial hincapié en que “el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente el Banco Central, el Ministerio de la Producción y la Afip”. Sostuvo que “eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”.

En medio de las referencias económicas, Cristina se tomó un instante para hacer referencia a la interna que vive el oficialismo desde hace varios meses por las diferencias sobre el rumbo que lleva la gestión de Alberto Fernández. En clave electoral, la titular del Senado afirmó: “La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión”.

Además, afirmó que una empresa alimentaria, la cual no identificó, mostró entre 2019 y 2021, antes del pago de impuestos, una ganancia de 421%, al replicar las críticas que recibe el Gobierno desde el sector empresarial, y dijo que la Argentina es “el tercer país evasor” de impuestos en el mundo.

Por otra parte, apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri: “Fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos trajeron hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día”. También afirmó que en ese período “se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado”. Sobre el final, Cristina retomó el tono electoral, recordó la creación de Unidad Ciudadana en 2017 y envió un mensaje a la coalición y a la militancia: “No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

