Funcionarios provinciales declararon por la muerte de un menor en un Hogar

Comparecieron ayer funcionarios de Corrientes y se desligaron de la muerte de Claudio Florez, el menor de 14 años a quien encontraron muerto en un hogar de niños de la localidad de Virasoro.

“Todos coincidieron en que de todo lo que pasaba en el Hogar ellos no tenían conocimiento. Expresaron que toda la responsabilidad la tiene el Juzgado”, informó a El Litoral el abogado Eduardo Etchegaray Centeno.

Respecto a la muerte del menor, “precisaron que ellos no sabían que se trató de un suicidio. Porque eso no le informaron. Solo le dijeron que murió, por lo que ellos no hablaron de suicidio”, explicó el letrado.

La indagatoria fue realizada ayer por la Fiscalía de Gobernador Virasoro a cargo del doctor Julio Aníbal Cazarré.

Compareció de manera virtual Manuel Santamaría, funcionario responsable de controlar los hogares de la provincia.

También Analía Monzón, quien tenía la presidencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), presidida desde diciembre por Zulema Gómez, quien era responsable del control de los hogares.

Además, declaró otro funcionario provincial, a quien se lo veía seguido en los dos hogares. Fue indicado por las cuidadoras como la persona que llevaba las donaciones solo para las fotos, porque los aportes nunca quedaban en los hogares, precisó el diario El Territorio.

La muerte de Claudio fue un desencadenante que reveló una serie de situaciones irregulares en las instituciones de menores, que incluyen abusos y maltratos sistemáticos en contra de niños y adolescentes.

La Justicia tiene en su poder 27 cuadernos diarios y allí escribían cotidianamente los encierros, el hambre que pasaban y los castigos a los que eran sometidos.

El abogado Eduardo Etchegaray Centeno junto con la Comisión de Prevención de Torturas de la provincia de Corrientes continúan pidiendo celeridad en la investigación.

Patricia Ramos, madrina del hogar, exclamó que “los supuestos controles que tenían los hogares eran para garantizar el bienestar a los niños, y es evidente que esto no pasaba”.

Cabe recordar que por la causa permanece detenida Sonia Andrea Prystupczuk, exdirectora y excoordinadora de los hogares de niños de Gobernador Virasoro en los que se investigan sometimientos físicos y presuntos abusos sexuales contra los menores alojados.

La mujer cumple prisión preventiva en su domicilio por orden de la jueza de Garantía, Silvia Erika Benítez, desde el pasado 29 de abril.

Sobre Prystupczuk pesan las imputaciones de encubrimiento de abuso sexual agravado, apremios ilegales y abuso de autoridad.

Aún se desconoce el resultado de la autopsia realizada al joven Claudio Flores (14), fallecido el 22 de febrero último en el Hogar María de Nazareth.