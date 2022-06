Un correntino y su madre fueron condenados a perpetua por un salvaje femicidio

El correntino Carlos Hernán Entivero (39), oriundo de San Roque, y su madre, Amelia Itatí Lezcano (56), fueron condenados ayer a prisión perpetua por el femicidio de la joven chaqueña Stella Maris Ramírez (26), quien fue golpeada y decapitada en Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, en agosto de 2019. La víctima era la esposa de Entivero, con quien tenía una hija.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC Nº 1) de Buenos Aires halló a Entivero y su madre culpables del delito de “homicidio doblemente calificado por tratarse la víctima de una persona con quien uno de los autores mantenía una relación de pareja conviviente y por ser cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género”, y de “homicidio doblemente calificado”.

“Era lo que esperábamos. Estoy en paz”, dijo a la prensa la mamá de la víctima, María Stella Soberon, que viajó desde Chaco donde vive junto a su nieta para estar en la audiencia.

“El femicida sí estuvo presente, él llegó preso al juicio. La madre se conectó vía Zoom (está en San Roque con prisión domiciliaria), ella no está detenida, no sé qué va a pasar ahora”, relató la mujer aún emocionada por la sentencia.

“Él dijo unas últimas palabras, que mi hija y su nena eran su motor y que no se acuerda de nada. No le creo nada de lo que dice, ni le creo nada sus lágrimas, es todo show. Me miró cuando entré”, sostuvo la mamá de la víctima, que tenía una hija con el ahora condenado.

“A verlo sentí bronca, porque mi hija no está más”, aseguró María Stella, que integra la organización Familiares Atravesados por el Femicidio. El femicidio ocurrió el 2 de agosto de 2019. “El fiscal me dijo que la decapitaron cuando todavía estaba viva”, contó la mamá de la víctima.

“Mi nieta está conmigo, yo tengo la tenencia. Ella tenía cinco años, me contó todo y yo lo dije en el Tribunal el día que declaré. Me dijo que la abuela Amelia golpeó a su mamá y que el papá le hizo abrir la boca para ponerle un arma. ¿De dónde una nena va sacar algo así, si no lo vio?”, cuestionó la mujer.

“Mi hija nació acá en Chaco. Ellos son de Corrientes, pero por cuestiones de trabajo de él se fueron a Lima, donde la mataron. Habían tenido problemas anteriores pero ella iba a la comisaría y no le tomaban la denuncia. Me enteré de que a otras chicas tampoco se las tomaban y la fiscalía nunca se enteró. Da mucha impotencia”, afirmó.

Cuando describe a su hija, Stella dice: “No era muy sociable, iba de la escuela a la casa. Estudiaba para maestra jardinera, cuando se fue a vivir con él abandonó. Me enojé mucho porque dejó de estudiar. Al poco tiempo quedó embarazada. Me dijo que se iba a dedicar a la beba y después iba a retomar los estudios. Antes que la mataran había vuelto a estudiar”.

A partir de la reconstrucción de los hechos de aquel día, a los acusados se les imputa que aproximadamente entre el 2 y el 7 de agosto de 2019, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 60 número 206 de Lima, Entivero y Lezcano, actuando en coautoría criminal, produjeron la muerte de Stella Maris Ramírez.

Para la Fiscalía, en aquellas circunstancias y mediando un contexto de violencia de género, Entivero le profirió gritos y propinó golpes a la víctima, empujándola contra la pared medianera y efectuándole golpes en otras partes del cuerpo.

En esos días, mientras Stella Maris aún se encontraba viva, arribó a la vivienda Amelia Itatí Lezcano quien, conjuntamente con su hijo, Entivero, mantuvieron cautiva a la víctima para impedir que otras personas pudieran prestarle auxilio, con el objeto de lograr su muerte, para luego trasladarla fuera de la casa, procediendo a limpiar los rastros que dejó el suceso a los fines de deshacerse de pruebas como el teléfono celular, las prendas de la joven, como también lavaron sus propias ropas que estaban manchadas con sangre de la víctima.

