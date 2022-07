El Senado aprobó la paridad de género con una sola modificación y vuelve a Diputados

Los legisladores del oficialismo lograron ponerse de acuerdo ayer, suprimieron un solo artículo y le dieron media sanción al proyecto que obliga a que las listas de candidatos legislativos deban integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último suplente. Los senadores del PJ votaron divididos. Carolina Martínez Llano reclamó la paridad para los tres poderes, pero no tuvo acompañamiento.

El Senado suprimió el artículo 2 que había aprobado la Cámara de Diputados y que establecía: “Determinación del género. El género de los candidatos se determina por su Documento Nacional de Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico”. Hay quienes entienden que la eliminación de ese artículo dejó sin posibilidad de candidaturas a personas no binarias (X).

El resto del proyecto aprobado por el Senado es casi una fiel copia de lo que se aprobó en la Cámara Baja.

La iniciativa deberá volver a ser tratada en Diputados y hay quienes no descartan un tratamiento express para la próxima semana.

La paridad se aprobó en general por 14 votos y solo una abstención: la senadora Martínez Llano, quien reclamó una norma más amplia. Emitió un despacho en minoría que establece -además de corrimiento por género- que la paridad se dé en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y miembros del Tribunal de Cuentas.

“Paridad a medias no es paridad”, dijo a Martínez Llano. Se refirió no sólo a lo limitado de su alcance, sino además a que el texto aprobado no establece el corrimiento de lista por géneros: “Si sale una mujer, que entre una mujer”, se plantó la legisladora.

En la décima sesión ordinaria del Senado se aprobó la paridad de género, pero con una sola modificación que en sustancia no altera el proyecto del Ejecutivo.

Parte del oficialismo se manifestó a favor de una paridad amplia y a un sistema de sustitución de género por género. Lo dijeron al hacer uso de la palabra. Pero aprobaron el proyecto así como estaba.

Por su parte, el senador provincial José “Pitin” Aragón al pedir la palabra explicó: “Acompañé el dictamen en minoría de la senadora Martínez Llano porque es acompañar lo que piden todas las mujeres, porque es un pedido transversal que atraviesa todos los espacios y partidos políticos. Y porque básicamente la razón la tienen las mujeres. Siento que hoy damos un gran paso -remarcó- pero omitimos cuestiones importantes”.

Aragón recordó además que “en este cuerpo hay 11 varones y 4 mujeres, hay desigualdad. Las que sostienen las estructuras políticas de base en los barrios son mujeres y las que sostienen las casas son mujeres. En nuestro caso, la que sostiene nuestro movimiento nacional es Cristina Fernández de Kirchner. Acompaño la votación de la paridad, pero acompaño el despacho en minoría de la compañera Martínez Llano”.

Por último, el senador provincial Martín Barrionuevo graficó que “es un día histórico para la mujer correntina. Es un derecho humano que al menos hoy dejaremos plasmado en parte al menos. Es importante no quedarnos a medias”, dijo sobre la falta de extensión de la paridad a otros estamentos provinciales.

Recordó luego que en Corrientes resta el “voto joven y la modificación del vetusto y tramposo sistema electoral provincial. En las últimas elecciones provinciales el Gobierno provincial nos llevó a elegir entre 60 boletas, el oficialismo provincial -comparó- cacarea a nivel nacional con boleta única y acá deja todo como está”.