Nueva reunión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El presidente, Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, retomaron el contacto luego de reencontrarse en Olivos tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y luego de cuatro meses de distanciamiento total.

Luego de conocerse la noticia de un nuevo encuentro entre Alberto y Cristina, en una conferencia organizada en la Casa Rosada, la vocera oficial Gabriela Cerruti, manifestó que “el Presidente está al control del país”.

Luego de la cena del lunes -en la que hablaron a solas- el mandatario y la jefa del Senado se reencontraron el miércoles al caer la tarde. Trascendió que se habría sumado Sergio Massa, luego de que el domingo fuera descartada su propuesta para un recambio del gabinete que lo incluyera a él y a otras figuras del Frente Renovador.

Quien se refirió en público al tema fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien dejó entrever que ayer Cristina y Alberto volvieron a dialogar. “Por lo que vi, vienen conversando bien. Por lo que sé, hablaron el domingo a la noche, en el marco de la designación de (la ministra de Economía) Silvina Batakis, y hablaron creo que ayer”, dijo ayer el funcionario.

En las primeras líneas del Gobierno hay una fuerte voluntad por sostener en secreto los diálogos que de dan en lo más alto de la cúpula del Frente de Todos.

Ante la variedad de rumores que circularon durante todo el día, el presidente de Diputados hoy debió aclararle a más de un funcionario que no se va del Frente de Todos. Para reafirmar ese mensaje, más tarde hubo un encuentro de Massa con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

A pesar del nuevo diálogo entre Fernández y Cristina, nadie tiene en el Gobierno señales claras de que hayan resuelto los desacuerdos de fondo sobre el rumbo económico, que quedaron explícitos en las últimas apariciones de la vicepresidenta, en las que se refirió a la emisión monetaria, el gasto público y los planes sociales, entre otros puntos. Esperan, sin embargo, que la gestualidad del reencuentro entre el Presidente y su vice sostenga un clima de paz lo más extenso posible.

Cristina Kirchner en tanto, hablará otra vez hoy en un acto organizado en El Calafate. La lógica indica que lo que diga debería exhibir mayor distensión hacia Alberto. Otros funcionarios, en cambio, manifiestan serias dudas y creen que renovará sus reclamos para torcer algunas políticas económicas. Especialmente luego de que Batakis -que también dialogó con ella en la semana- confirmara que seguirá con el rumbo económico de su antecesor.

No obstante, no hay en agenda un acto conjunto de la dupla presidencial. La vicepresidenta no se mostrará con Fernández en el acto del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán porque estará en El Calafate, señalaron en la Casa Rosada.

El exministro de Economía, en tanto, pasó a convertirse en el “chivo expiatorio” del gobierno. Ya nadie lo defiende. Y algunos, incluso, comienzan a adjudicarle la inflación de julio al “factor Guzmán”. “Hasta la semana pasada el problema era la interna política. Lo de esta semana fue por Guzmán. Él quería tranquilizar la economía y la estresó”, dijo un importante funcionario con llegada a Fernández.