Asumió la nueva directora del hospital de Isla Apipé tras el conflicto con vecinos

Asumió la nueva directora del hospital de Isla Apipé tras el conflicto con los vecinos la semana pasada. La resolución la firmó el Ministerio de Salud Pública y el acto de bienvenida se realizó ayer con integrantes de la cartera. El cambio se concretó luego de que los vecinos de la localidad quemaran gomas frente a la institución para reclamar por la calidad de la atención.

A través de la Resolución Nº 3.717, se designó a la doctora Hilda Patricia Cuart como directora del hospital de Isla Apipé. El nuevo puesto fue asignado por indicación del ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo.

La asunción fue ayer y pusieron en funciones al director de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud, Alberto Arregín, y a la directora general de Capital Humano, Teresita Domínguez.

Cuart reemplaza a Martín Delbón, quien estuvo a cargo de la institución durante cinco años. La profesional es de Ituzaingó y tiene 33 años de experiencia en la medicina. Trabaja en el centro de salud desde diciembre de 2019. Además, participó en varias ocasiones en programas y eventos orientados a la alimentación saludable, la diabetes y la obesidad.

Cuart asume luego del conflicto de la semana pasada con los vecinos de Isla Apipé. Un grupo de al menos 60 personas decidieron manifestarse en la puerta del Hospital César Simón Gauna con quema de gomas. Pedían la mejora del sistema sanitario.

“Mi expectativa es que trabajemos todos juntos, así es la forma que tengo para moverme en mi vida. Intentaremos armar un gran equipo de trabajo”, señaló la médica a radio Sudamericana.

“Es un lugar de trabajo que a mí me gusta y siento que se puede trabajar muy bien. Es una comunidad amalgamada y es especial porque es isleña”, destacó la profesional.

“Estuve trabajando con el anterior director y su esposa durante dos años. La sensación que me dejó el conflicto fue desagradable porque lo relaciono con un fracaso de la comunicación y el compañerismo”, señaló sobre el conflicto que vivió el hospital.

“Yo había tomado la decisión de dejar de trabajar porque cuando se dan estos revuelos que no tienen que ver con mis principios y mis valores había decidido que era mi última semana de trabajo”, resaltó. “Lamentablemente, a pesar de que era una relación vertical, esperaba otro diálogo. No hubo una buena relación y muy mala comunicación”, sostuvo sobre el vínculo con el anterior director. “A mí me gusta trabajar de forma horizontal y por eso en su momento sentí que tenía que dar un paso al costado”, dijo.

“La idea era cambiar los doctores o buscar otra alternativa porque hay una queja generalizada de larga data. Fue un acumulado de cosas permanentes, con junta de firmas y demás, y esa fue la gota que rebalsó el vaso”, explicó en aquel momento a El Litoral Gustavo Figueredo, viceintendente de la localidad.

La situación particular que desencadenó el conflicto fue un caso con una trabajadora del área de limpieza del centro de salud. Según relataron familiares, necesitaba reposo, pero desde la Dirección no aceptaron su licencia por enfermedad. María Magdalena Toledo estuvo internada en un hospital de Ituzaingó por una crisis de nervios y una parálisis facial.

Luego del conflicto, el ministro de Salud visitó la isla por la tarde e informó la decision tomada. “Vinimos a ver personalmente junto con parte de mi equipo qué está sucediendo, tras una protesta que se llevó a cabo de parte de un grupo de vecinos. En este sentido, escuchamos a los directivos y estamos planificando estrategias para optimizar el servicio de la salud pública en el hospital de Apipé”, aseguró Cardozo en sus redes sociales en aquel momento.

