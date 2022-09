Darío Benedetto: “Soñaba con un partido así”

Darío Benedetto le puso fin a su mala racha frente a River en La Bombonera y llevó a Boca hacia la victoria en el Superclásico, en lo que fue una revancha personal, mientras que resaltó que el Xeneize manejó 85 minutos del partido.

“Le doy muchísima importancia, soñaba con un partido así y se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Me mantuve tranquilo y mis compañeros me dieron la confianza día a día. Estoy muy contento por el gol”, expresó Benedetto, autor de la conquista del local para ganarle 1 a 0 a su eterno rival con un cabezazo tras un tiro de esquina en el estadio La Bombonera.

Además, agregó sobre el desarrollo del encuentro: "Estuvimos fuertes de la cabeza y creo que hicimos un gran partido. Manejamos 85 minutos del juego".

En cuanto a su revancha personal, señaló: "Hablan mucho y me encanta poder cerrarles la boca a todos. Para los hinchas de Boca solo tengo palabras de agradecimiento, siempre estuvieron apoyándome en las buenas y en las malas".

"Y si había un penal, lo iba a patear yo", afirmó con el mismo tono desafiante con el que transitó en toda la nota, a propósito de los dos fallados ante Corinthians en la eliminación en octavos de final de la Libertadores y posteriormente otro frente a Talleres en la Bombonera que ayer pareció reconciliarse con él.

A su turno, "Pol" Fernández, analizó lo que fue la victoria y destacó que "dimos un paso al frente" para luchar por el torneo.

"Sabíamos que se iba a ser un partido duro y cerrado, que se iba a dar así, creo al principio no sufrimos y eso fue lo importante", destacó el mediocampista.

En el mismo sentido agregó: "Fuimos paso a paso, sabíamos que alguna íbamos a generar, en el primer tiempo no fueron muy claras, pero en el segundo encontramos el gol y crecimos. En los últimos diez minutos teníamos claro que se nos iba a venir encima, pero no tuvimos sobresaltos".

"Era un partido de uno o dos goles, eso lo teníamos en claro. Ellos con los cambios nos complicaron al principio porque nos costó encontrar el camino, pero finalmente lo hicimos y pudimos ganar", remarcó.

"El grupo esta bien, estanos creciendo día a día, nos unimos y estamos muy fuertes, la competencia es buena y sana", destacó Fernández y elogió a Darío Benedetto, autor del gol del triunfo: "Estoy contento por él, porque se le abrió el arco en un partido de tanta envergadura y ahora esperamos que siga haciendo goles como siempre".

Por último, el mediocampista destacó al público Xeneize y se ilusionó con pelear la Liga Profesional ya que quedaron a dos unidades del líder Atlético Tucumán: "Dimos un paso al frente, dimos el presente a nuestra gente y estamos felices por ellos que están acá. Ahora a descansar y pensar en lo que viene".