Posaron para una selfie y hallaron un fósil de miles de años en el Toropí

Unos jóvenes correntinos se tomaron una foto y hallaron lo que podría ser un fósilde miles de años en el yacimiento paleontológico, Toropí cerca de la localidad de Bella Vista.

En el lugar se encontraron una gran cantidad de especies en buen estado de conservación. Los restos sorprenden a los paleontólogos y las personas que llegan hasta ahí pueden conocer algunos de los elementos que permitan reconstruir la evolución y desaparición de la fauna prehistórica de Sudamérica.

Micaela Radlovachki y Fernando Almirón se encontraban recorriendo el interior correntino para comenzar a concretar el sueño que tienen juntos de salir de viaje y recorrer lugares y que piensan transmitir por su canal de YouTube.

“Buscando a dónde ir, descubrimos que había un yacimiento paleontológico en Bella Vista que se llama Toropí. Fuimos y nos ofrecieron quedarnos a cambio de que les hagamos fotos. Nos quedamos dos días, primero fuimos al paleomuseo y nos dieron un montón de información; ahí nos enteramos que cuando caminás hay huesos que parecen piedras que hicieron erosión con la lluvia”, comenzó su relato la joven.

“Cuando fuimos a la zona de fósiles y nos estábamos por sacar una foto en una cueva que se veía linda, lo vimos cuando Fernando me sacaba una foto y le dije ‘mirá, se parece a un fémur’ y me dijo ‘es verdad, vamos a preguntarle al guía’. (El guía) “vino y nos dijo que era un fósil; no lo podíamos creer”, indicó.

Además, aseguró que en el lugar se encuentran mastodontes, dientes de sable y restos de armadillos enormes. Varias de esas piezas están expuestas en el lugar.

“Nos explicaron que los investigadores sacan un pedazo de alrededor del fósil, porque está frágil y se puede romper; en caso de que se pueda romper, lo dejan la tierra. Son descubrimientos de 1839 e investigan personas del Conicet y la Unne”, contó.

La reserva de Toropí ha sido declarada “Patrimonio paleontológico de la provincia de Corrientes” mediante la Ley provincial 6165/12 y la Ordenanza municipal 651/7.

En Toropí se hallaron restos fósiles de más de 40 especies animales, que constituyen un patrimonio único en Sudamérica, pues en esa zona se registró presencia de gran cantidad de especies que vivieron en una época de enormes mamíferos.