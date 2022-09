Guiño de Duhalde a una candidatura presidencial de Valdés

Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, eligió al gobernador Gustavo Valdés como uno de los radicales con chances para llegar a la presidencia en 2021.

Fue durante una entrevista concedida a Alejandro Fantino en el programa "Animales sueltos", Duhalde analizó la situación del país, hablaron extendidamente sobre los problemas que aquejan a la actualidad. "Argentina es un país desordenado", manifestó lamentando que no se le de mucha importancia a las municipalidades y a los intendentes.

Fantino primero había sido por Facundo Manes, dirigente radical de Buenos Aires. Pero si bien el ex presidente le reconoció su honestidad dijo que no tiene experiencia en funciones de Gobierno.

Duhalde reiteró la necesidad de que se avance en un diálogo entre distintos sectores y subrayó que «es ridículo pensar que el Gobierno o la "oposición pueden convocar" a una mesa, ante lo cual recordó que tras la crisis del 2001 el llamamiento fue impulsado por la Iglesia.

"Yo voy a ir al lugar al que me convoquen. Mi vida está vinculada con la unión. Cuando asumí como Presidente fue con la condición de que me apoyaran todos. Fue muy fácil gobernar cuando estábamos todos juntos", sostuvo el ex mandatario.

El ex gobernador bonaerense subrayó que "es ridículo pensar que puede convocar el Gobierno o la oposición". "Eso no sucede. Quién convocó en 2001? La Iglesia católica. Pero ya convocó: hace cuatro años que viene convocando, junto a las otras religiones", agregó.

Además, el referente peronista llamó a "superar la grieta y dejarse de pelear". "No entramos en el siglo que se inició, sino en el pasado, discutiendo pavadas, con la gente descreída, desesperanzada", lamentó.

Duhalde también consideró que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri no son los únicos líderes políticos del país y señaló que «hay muchos más y ahora se vienen los sub 50».

Al referirse a su participación en la misa brindada el sábado pasado en la Basílica de Luján por «la paz y la fraternidad de los argentinos», el ex mandatario contó que el arzobispo de Mercedes- Luján, Jorge Scheinig, le dijo que «no estaba arrepentido de la misa, sino de no haber sido más amplio en la convocatoria».