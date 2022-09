Admitieron demoras en la implementación de la quita de subsidios

La segmentación de tarifas de luz y gas, con la quita de subsidios para ciertos segmentos, viene más lenta de lo anunciado. La secretaría de Energía, Flavia Royón, admitió que las actualizaciones de cuadros tarifarios -que permiten aplicar nuevos importes en las boletas- puede que se hagan “el 1 (de septiembre), el 3, o el 5”. De esta forma, confirmó que el proceso todavía no puede ser implementado ya que faltan varias etapas.

Una nota de Martín Bidegaray en Clarin decía ayer que las empresas distribuidoras de gas ya fueron notificadas sobre los nuevos cuadros tarifarios. Son los que les cobrarán a los clientes nivel 1, es decir los que perderán subsidios. Sin embargo, el padrón de esos usuarios -que no tendrán subvenciones- todavía no fue entregado a las compañías.

Metrogas y Naturgy, que operan en Buenos Aires, ya saben que les aumentarán las boletas a los clientes nivel 1 (“altos ingresos) en más de un 100 % entre septiembre y febrero. Sin embargo, aún no pueden identificar a esos clientes, porque no cuentan con el padrón que les indica de quiénes se tratan.

Los clientes nivel 2 (ingresos bajos) preservarán los subsidios. En cambio, los clientes del denominado nivel 3 (ingresos medios) irán perdiendo descuentos. Pero los nuevos importes que deberán desembolsar aún no fueron informados.

La situación es aún más lenta en las tarifas de electricidad. Energía les avisó a las empresas que tendrán que pagar más por ese suministro cuando se lo brinden a los clientes sin subsidios. Para poder hacer eso, las compañías necesitan que les impartan la orden de aplicar un nuevo cuadro tarifario.

El ente regulador de Edenor y Edesur es el Enre. Walter Martello será el interventor allí. Pero su designación aún no se oficializó. De esta forma, no posee firma. Enre no puede emitir cuadros tarifarios sin la autorización de la máxima autoridad.

(JML)