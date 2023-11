Rio Gallegos: condenaron a correntino por un homicidio

Condenaron a 9 años de prisión al correntino Matías Aguirre, quien el 11 de julio de 2021, mató de una puñalada a Jorge Palacio en Río Gallego, Santa Cruz.

La semana pasada se realizó un juicio abreviado el Tribunal Oral de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción, presidido por el Juez Joaquín Cabral, y la Jueza titular María Alejandra Vila y el Juez subrogante Eduardo López, iniciaron la audiencia que tenía como imputado a Matías Ezequiel Aguirre, de 22 años, oriundo de la provincia de Corrientes, quien fue asistido por el Defensor Oficial, Emin Charif Sat.

La audiencia inició cuando el Presidente del Tribunal, luego de leer el pedido de elevación a juicio, comentó que había un acuerdo de juicio abreviado por confesión.

Por lo que se procedió a identificar al imputado y le consultaron si estaba de acuerdo con el juicio y éste respondió que sí, por lo que lo sentaron frente al Tribunal y le pidieron que le contara lo sucedido el día 11 de julio de 2021.

Aguirre comenzó su relato diciendo que todo empezó el 10 de julio, estaba con amigos en la previa al partido de Argentina versus Brasil, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y estupefaciente. Después, explicó que un amigo lo llevó a la casa de la tía, donde cenó con la familia, y luego siguió tomando bebidas alcohólicas con su tío.Ya en la madrugada del 11 de julio recibió un mensaje de Jorge que el ofrecía droga y éste dijo que sí. En su relato Aguirre dijo que cuando Palacio llegó en moto con su novia, comenzó a insultarlo, él salió de la casa con un cuchillo. "Cuando salgo, él se bajó de la moto y me mostró un arma de fuego que tenía en la cintura y yo lo apuñalé y él salió corriendo con vida y la novia lo siguió con la moto", especificó y siguió: "Ahí me detienen, mi papá contrató un abogado que me dijo que Jorge había muerto". Posteriormente el Tribunal se retiró a deliberar hasta que dio a conocer que lo condenaban a la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple.(NG).