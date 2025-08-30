Secuestran dos armas de fuego y detienen a un hombre junto a un menor

La Policía de Corrientes informó este sábado detuvieron a un hombre mayor de edad y demoraron a un menor tras un procedimiento en el que secuestraron dos armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en cercanías a calle Callejos Franco S/N, donde los uniformados observaron a dos personas que merodeaban en actitud sospechosa y aparentemente portaban armas.

Tras ser interceptados, se constató que uno de los sujetos, de 25 años, llevaba consigo un rifle calibre 22 con cartuchos y un revólver calibre 22 con ocho cartuchos.

Como resultado, el mayor de edad fue detenido, mientras que el menor quedó a disposición de las autoridades competentes.

Las armas secuestradas fueron trasladadas junto con los demorados a la dependencia policial, donde se llevan adelante las diligencias judiciales correspondientes.