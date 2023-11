Cinthia Fernández reveló que Matías Defederico podría ir preso por evasión fraudulenta

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ya lleva varios capítulos. Es que, desde que se separaron comenzaron a tener muchos problemas en la Justicia, principalmente por la cuota alimentaria. Sin embargo, todo empeoró semanas atrás, cuando se supo que el exfutbolista está inhabilitado para renovar el registro de conducir.

Entonces, durante la visita de Cinthia Fernández a LAM, decidió hablar al respecto. "¿Por que puede ir preso Matías Defederico?", le consultó Ángel De Brito y la panelista no dudó en afirmar: "Por evasión fraudulenta... Yo vengo hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos por las tres nenas, no por cada una, hace muchos años, sin contar que en el camino me sacó la obra social de las nenas y no me avisó".

"Ahora cambió que yo me cansé, mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información... Un tipo que dice 'no me alcanza para nada, vivo al día', y después lo ves que construye casas y vende casas, con mi plata, con la de mis hijas, te da un poco por las pelotas", sentenció Cinthia.

Rápidamente, compartió: "Entonces, empecé a investigar, hay muchísimas pruebas de pases de cosas a tu nombre, que se las vas pasando a familiares, que te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca de un tipo pobre. 'No puede pagar, vive al día', pero tiene un mini cooper que lo pudo haber vendido hace mucho tiempo, hoy no porque está inhibido. Yo probé todo chicos".

"Fue una tomada de pelo muy profunda, porque lo que pasó, último, fue que él estaba sin licencia de conducir. Yo lo inhibí y él la tiene que renovar y no se la dan... la tenía vencida, entonces no iba a renovarla porque no se la iban a dar. Además de eso tenía la quita de puntos, y me entero por un periodista que no pasó ni el test psicológico. Esa mañana fue a buscar a mis hijas y el zorro no decía nada", concluyó indignada Cinthia Fernández.

