Luciano Pereyra habló sobre el rumor que lo relacionaba con Alejandro Fantino

En PH Podemos hablar estuvo como invitado Luciano Pereyra, quien recibió una pregunta de Luli Fernández sobre una extendida versión que lo relacionaba románticamente con Alejandro Fantino. El conductor ya había hablado del rumor y ahora el cantante fue rotundo.

“Creo que se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrarla, por algo es privada”.

“¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”, lanzó la expanelista de Socios del espectáculo.

“Absolutamente nada”, señaló el artista en un cara a cara con la modelo. “No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman… Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”, aseveró Luciano, quien está en pareja desde hace 5 años con María Julia Rezzuto.

LUCIANO PEREYRA CONTÓ SI LO AFECTÓ QUE LO VINCULEN CON ALEJANDRO FANTINO

“También creo que se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada”, afirmó el cantante, quien siempre fue celoso de su intimidad. “No me interesa mostrar la vida privada, por algo es privada”, se sinceró.

“¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar o por no haber querido compartir tu vida privada con ese rumor?”, indagó Luli.

“No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa. Para nada”, afirmó, sonriente para una tajante conclusión. “No tiene sentido. Es 2023. Queda muy raro”, concluyó.

(Fuente: Ciudad Magazine)