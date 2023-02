En medio de la interna del Pro, Esteban Bullrich pidió terminar con la grieta

El exlegislador del Pro, Esteban Bullrich, volvió a referirse a la necesidad de terminar con la grieta en la política y generar las condiciones para que haya un diálogo más fluido entre las dirigencia de diferentes sectores.

Ayer subió un video a sus redes sociales en el que hizo una definición de lo que para él es la grieta.

Decidió hacerlo luego de protagonizar un cruce en las redes sociales por sus críticas a Patricia Bullrich, quien aseguró que no se debe dialogar con varios dirigentes importantes del oficialismo. Fue algunas horas antes de que Horacio Rodríguez Larreta lanzara su candidatura presidencial “antigrieta”.

“Querida @PatoBullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”, escribió el ex ministro de Educación la semana pasada.

Hoy amplió su mirada. “La grieta es un mecanismo fomentado por parte de la dirigencia política que usa y enfatiza las divisiones que existieron siempre en el país como estrategia para ganar en poder”, indicó. En esa línea, aseguró que “se basa en el invento malintencionado de creer que aquellos que no piensan como yo, lo hacen por motivos espurios, convirtiéndose en enemigos”.

(EN)