La Justicia citó al decano Rosende y el Consejo de Odontología analizará su suspensión

La Justicia Federal de Corrientes citó a declaración indagatoria al decano de la Facultad de Odontología, Oscar Rosende, debido a las acusaciones en su contra por maltrato laboral. Además, el Consejo Directivo de la casa de estudios analizará hoy las denuncias por irregularidades y una posible suspensión de su cargo.

Las denuncias en contra del actual decano que asumió nuevamente el cargo el año pasado (tuvo otra gestión con anterioridad) comenzaron a los pocos meses de su mandato y las supuestas irregularidades cada vez fueron más.

Erika Sánchez, directora de Políticas de Género y Diversidad de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) confirmó que hoy desde las 8, se dará una reunión en el Consejo Directivo y se analizará la situación.

“Estamos esperando la deliberación del Consejo Directivo”, comentó a El Litoral.

La reunión extraordinaria es la continuidad del último encuentro realizado en noviembre en la que se intentó suspender al decano por las denuncias de maltrato en su contra y no sucedió a falta de un voto.

Asimismo, la Justicia Federal citó a Rosende a una indagatoria y a fines de diciembre, Sánchez aseguró a El Litoral que buscaban avances sobre la situación judicial del decano.

“Desde el 16 de diciembre estamos esperando una respuesta a la nota que elevamos a la Fiscalía Federal, a cargo de Flavio Ferrini, y hasta ahora no hubo avances. Necesitamos que se proteja a las víctimas, pero este retraso solo las revictimiza”, dijo hace más de un mes.

Por su parte, Rosende había indicado a El Litoral, también a fines de diciembre, que el propósito de las acusaciones solo buscaban desestabilizarlo.

“El gremio (en referencia a Adiunne) tiene objetivos claros, que son políticos y perversos. Hablan de una persona para no hablar de todo lo que sucede en la universidad, y yo, porque tengo códigos, todavía no lo voy a decir, pero cuando llegue el momento desgraciadamente si me fuerzan vamos a tener que contar lo que pasa dentro de la Unne”, aseguró en ese momento.

“Sé que no solamente soy una molestia en la Facultad de Odontología, sino también dentro del Consejo Superior, entonces, tenemos que concatenar bien el problema a tratar y después el inconveniente político, que por mi forma de ser y trabajar no lo voy a admitir. Esto viene desde las elecciones a rector porque decidimos acompañar a otra candidata, y desde ahí no pararon de trabajar en contra de Odontología”, consideró.

Asimismo, expresó que se aprovecharon de una denuncia en su contra para generar un revuelo mediático, y que todo se trata de “una cuestión exclusivamente política”.

Además, evidenció su contrariedad con la línea que sigue la máxima autoridad de la casa de altos estudios, Rosende dijo que “si lo planteo, lo hago delante de los organismos que deben ser; no voy a agarrar un micrófono en una radio”, e insistió: “Me están empujando a hablar”.

Seguramente a partir de hoy, con el correr de las horas habrá nuevas novedades sobre la situación de Rosende y qué decisión tomará el Consejo Directivo con su caso.