Vecinos alistan una demanda contra el municipio capitalino

Cerca de 144 familias del barrio Bejarano alistan una demanda colectiva contra la Municipalidad por la falta de servicios básicos. Los vecinos, que en reiteradas ocasiones llevaron a cabo cortes de ruta y protestas en las inmediaciones de la barriada, realizarán la demanda por discriminación.

Residentes del barrio Bejarano de la capital correntina señalan que pagan los servicios de electricidad y agua hace 9 años, y que no cuentan con ellos. Tras los reclamos y cortes de ruta, el municipio realizó en tres tramos el perfilado de calles y un enripiado de 400 metros, cuando el loteo del barrio cuenta con 3100 metros de calles.

Uno de los vecinos señaló a El Litoral que: “En este caso, las medidas que tomamos no son solo nuevos cortes de ruta y visibilización de nuestra problemática, sino que se agrega una demanda judicial contra la municipalidad de la Ciudad de Corrientes”.

Las 144 familias no cuentan con electricidad, por lo que deben realizar conexiones precarias, tampoco tienen agua corriente, por eso recurren perforaciones. Señalan que solicitaron el cuneteo para que no se generen anegaciones en la zona y aún no tienen respuestas.

(VT)