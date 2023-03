La reacción de Lionel Messi luego de que el hijo de una modelo no quiera sacarse una foto

Lionel Messi, donde está, acapara la atención de todos. No hay ser humano que no quieren sacarse una foto con él, saludarlo, pedirle un autógrafo. No es muy normal cruzárselo y por eso la necesidad de un recuerdo cuando sucede. Bueno, no siempre. Acá tenemos un caso contrario, porque Francisco, el hijo de Ailén Bechara, le negó una foto al mismísimo 10 de la Selección Argentina.

Sucede que este sábado 25, el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza dejó de llamarse Julio Grondona para ser rebautizado como Lionel Messi. Se llevó adelante un acto y varias figuras relacionadas al fútbol estuvieron ahí. Una de ellas fue la pareja de Bechara, el representante Agustín Jiménez que, justamente, fue con Fran.

En el medio de esta fiesta, buscó que su hijo de 4 años se sacara una foto con Messi, pero el pequeño no quiso saber nada. La timidez hizo que se abrazara fuerte a su papá. “Vamos a hacer una foto, dale”, le pidió Lionel, pero Fran no aflojó. Conclusión: el retrato se hizo, pero él salió de espaldas, agarrado fuerte del cuello de su padre.

“Que Messi te pida una foto. El verdadero: ¿Podrán?”, escribió la modelo Eva Bargiela, amiga de Ailén. “Los nervios que habrá pasado Fran”, agregó. Otros, en cambio, pusieron el foco en que el nene se va a arrepentir toda la vida, por haber estado con el 10 y haberle negado la fotografía.

PRONTO se comunicó con la modelo, y llevó tranquilidad a aquellos que hablaron de arrepentimiento. Consultada sobre qué pasó, comentó: “Me dijo que tenía vergüenza”. Enseguida agregó: “Igual, ya se sacó muchas fotos con Messi”.

Fuente: Pronto