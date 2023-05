Provincial: Galarza dijo que “está en Mandiyú buscar imponerse de local”

El primer partido por la final del torneo Provincial de Clubes masculino de Primera División “A” jugado el domingo en la ciudad de Monte Caseros finalizó igualado sin goles entre San Lorenzo y Deportivo Mandiyú, por lo que la serie está abierta y todo se definirá el fin de semana en la capital correntina.

El técnico de Mandiyú, Víctor Galarza, declaró al finalizar el encuentro que “es un empate que a nosotros a priori, en los libros, nos sirve. Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo que tiene buenos delanteros y tratamos de imponer nuestro juego”.

“En el primer tiempo ellos tuvieron una situación clara, que fue un cabezazo, y después no acercaron más peligro. No hemos dominado el partido, no fuimos punzantes de tres cuartos de cancha hacia adelante donde luego intentamos modificar algunas cosas con los cambios, pudimos hacer un poco más, pero no concretamos lo que queríamos”, analizó el DT del conjunto Albo en declaraciones vertidas al colega Gustavo Barberán.

Galarza confió que “hemos tomado muchos recaudos con los delanteros que tienen y los volantes que llegan a posición ofensiva, los hemos controlado bien a través de los defensores. En tanto que nosotros no tuvimos la posibilidad de tener un mano a mano con el arquero porque ellos también defendieron bien”.

“Entiendo que estamos jugando una final donde la ansiedad y los nervios juegan, porque a mi también me tocó. Está ahora en nosotros en buscar imponernos en Corrientes”, expresó.

El técnico del equipo correntino contó que algunos de los jugadores “me dijeron que la cancha les resultó incómoda; el domingo vamos a jugar en un lugar donde nosotros lo venimos haciendo bien, ojalá nos toque un lindo día y que podamos disfrutar”.

Acerca del apoyo de la hinchada, el entrenador dijo que “es impresionante, me imagino lo que puede llegar a ser el domingo en Corrientes. Ojalá que Dios permita que le podamos dar una alegría a esa gente que nos viene acompañando a lo largo del torneo y que puedan festejar junto a nosotros”, cerró Víctor Galarza.