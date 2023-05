El fuerte cruce entre Gabriel Schultz y Alfa

Walter Santiago -popularmente conocido como Alfa- y Gabriel Schultz tuvieron un fuerte cruce en la primera emisión de Polémica en el bar, el ciclo que regresó a la pantalla de América con la conducción de Marcela Tinayre. Los hombres tuvieron un intercambio a lo gritos en medio del debate sobre la inseguridad y el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía de la Ciudad.

“Yo estoy de acuerdo con tener una Policía preparada, que no sea disparar la primera opción. Eso no es lo que está pasando”, dijo Schultz y comenzó el debate entre los presentes. De inmediato, Flavio Mandoza comentó: “También un policía murió por no disparar”, sin hacer referencia a algún caso en particular.

Al escuchar las palabras de sus compañeros, en especial los dichos del periodista, Alfa interrumpió y consideró: “El policía te tiene que avisar ‘Alto, policía’”. “¿A vos un chorro te avisa ‘Alto, ladrón te voy a robar’?” -ironizó mirando a Schultz, que respondió el encendido debate: “Te das cuenta solo, no hace falta que te avisen que te están afanando”.

“Entonces que el chorro se dé cuenta de que si sale a afanar, va a venir un policía y le va a tirar”, contestó el exparticipante de Gran Hermano elevando el tono de voz. Ante su comentario, Eliana Guercio intervino en el debate y apoyó a su compañero: “Tiene razón. ¡Vamos, Alfa presidente! Muy bien”. Además, la esposa de Sergio Chiquito Romero lo aplaudió.

El debate continuó con los integrantes del ciclo que se emite a las 23:15 por América hablando de sus experiencias. “¿A vos te asaltaron alguna vez?”, le preguntó Schultz a Alfa, quien respondió que fue víctima de la inseguridad “un montón de veces”. “La última me pusieron un revólver acá en la cara y me tiraron dos veces. Y a mi mamá le rompieron la cara de una trompada para sacarle un celular”, remarcó señalándose el pómulo, en donde le habían apuntado con un arma en el mencionado asalto.

Al escuchar su testimonio, la conductora hizo una salvedad. “¿Todo te pasa a vos, Alfa?”, le preguntó Marcela Tinayre. “Todo me pasa a mí. Todo”, respondió a los gritos Walter Santiago.

“¿Había un policía cerca?”, quiso saber el periodista. “No, no había”, aseguró el exparticipante de Gran Hermano y el exconductor de TVR consideró: “¡Ese es el problema!”. Sin embargo, ante el comentario de su compañero, Alfa volvió sobre sus palabras y cambió su versión de los hechos. “Ah, no, sí había un policía cerca. ¿Sabés que me dijo? Esto fue en Tigre, en la calle Rocha, me pusieron un revólver en la cara, le dije de ir a hacer la denuncia y como era domingo al mediodía, me dijo que no tomaban denuncias”, recordó sobre aquel violento episodio.

“Quise pedir la cámara y me dijeron que no se podía”, continuó Walter Santiago. Y Schultz reforzó su opinión sobre el debate que se había iniciado minutos antes: “Entonces es lo que digo yo: tiene que estar mejor preparada la Policía, no darle una (pistola) Taser”.

“Y mejor pagos, cobran muy poquito para arriesgar su vida”, acotó Eliana Guercio sobre los efectivos policiales. Luego, Marcela Tinayre dio por finalizado el debate y la discusión entre los integrantes de la mesa en la que también participa el periodista Chiche Gelblung y el humorista Claudio Rico, quien en la primera emisión del ciclo producido por Gustavo Sofovich personificó a Javier Milei. Además, estuvo invitado Marcelo Polino, quien se reencontró con la esposa del arquero de Boca Juniors a 17 años de la recordada bofetada en vivo.

