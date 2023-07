Duro discurso de Valdés contra Sergio Massa: "Es un cambio de chirolita"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizó este martes un duro discurso y le apuntó al actual precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"La política económica está fracasando de la mano de Sergio Massa, el actual candidato a presidente de la nación", afirmó al encabezar una conferencia con Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

En ese sentido sostuvo: "Lo que no hizo antes, no va a hacer hacia adelante. Si no le dejaban hacer a Alberto Fernández, tampoco le van a dejar hacer a Sergio Massa. Es un cambio de chirolita, pero siempre va seguir siendo lo mismo".

Según Valdés, "la que manda es ella (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), la que manda es La Cámpora, y son los que discriminan a la provincia de Corrientes".

A su vez, aseguró que "hay que tener la fortaleza para enderezar la Argentina, necesita cambios de rumbos urgentes".

Además, indicó que es importante ganar las próximas elecciones presidenciales. "Cuando ganemos el gobierno, vamos a llegar más rápido y vamos a tener más obras públicas", dijo.

CONFERENCIA COMPLETA