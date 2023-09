La decisión de Juliana Díaz y el pedido que les hizo a sus excompañeros de Gran Hermano

Juliana Díaz rompió el silencio este viernes a la mañana luego de que se difundiera el parte policial que indica que su reciente exnovio Maxi Guidici -de quien anunció su separación en horas del jueves- tuvo un intento de suicidio. El exparticipante de la última edición argentina de Gran Hermano fue internado en el Hospital Ramos Mejía luego de haber sido trasladado por personal del SAME al que llamó su propia expareja, según contó su amigo y también exparticipante del reality Alexis Conejo Quiroga.

El parte policial sobre el caso detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici (ex Gran Hermano 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

Este viernes, una vez que se hizo pública la noticia, Juliana se comunicó a través de un mensaje que le envió a la periodista Pía Shaw y que lo reprodujo en A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Allí, manifestó que no tiene intenciones de involucrarse ni hacer declaraciones al respecto. “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia”, aseguró la actual participante del Bailando 2021 que fue quien alertó al 911 el jueves por la noche de la situación que atravesaba Maxi Guidici. Por caso, Alexis contó que cuando llegó al departamento de su amigo, minutos después de doce, ella ya había llamado a los efectivos policiales.

Por otro lado, según información a la que tuvo acceso Teleshow, la propia Juliana Díaz llamó uno por uno a todos los exparticipantes de Gran Hermano para hacerle extensivo un especial pedido por parte de la familia de Guidici: que por favor no hicieran declaraciones públicas ni se refieran a la situación por la que está atravesando Maxi.

Fuentes del SAME confirmaron a Teleshow, que Maxi Guidici ya recibió el alta luego de haber sido evaluado por los médicos. En tanto, este mediodía Juliana Díaz habló con Guido Záffora y le aseguró que la madre de Guidici estaba viajando desde Córdoba para acompañar a su hijo. “Hace meses que viene medicado con psiquiatra”, leyó el panelista de Intrusos y agregó que “ella no quería que él esté solo. Es por eso que lo acompañó y está esperando que llegue su madre”.

“Ojalá que con la mamá esté mejor y que se le pase lo de las pastillas porque todavía está medio perdido”, reprodujo sobre la conversación que mantuvo con la exparticipante de Gran Hermano, que, además, sostuvo que la separación con Maxi fue “por otra circunstancia que no tiene que ver con una infidelidad”.

Por su parte, definió el episodio de las últimas horas como “una película de terror que no se la deseo a nadie”.

El jueves -horas antes del episodio-, Juliana había utilizado su cuenta de Instagram para comunicar que luego de un intento de reconciliación con Maxi Guidici, habían tomado la decisión de separarse. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja”, contó a través de sus Historias de Instagram. Y agregó: “Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Fuente: Infobae