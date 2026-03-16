Regatas sufrió otra abultada derrota y bajó al décimo lugar

La irregularidad de Regatas se hizo presente en el estadio Ángel Sandrín de la capital cordobesa. El Fantasma perdió este lunes frente a Instituto 97 a 67 en el cierre de su paso por Córdoba con salgo negativo: 2 derrotas y 1 triunfo.

Con este resultados, Regatas (16-13) sumó su sexta derrota en las últimas siete presentaciones y bajó al décimo lugar de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido fue parejo solamente en el cuarto inicial. Regatas pudo mantener el ritmo de Instituto, en el segundo ya fue claramente superado (26 a 16) y la definición llegó anticipadamente en el tercer capítulo.

Tayavek Gallizi con 12 puntos fue el máximo anotador de Regatas, mientras quen en Instituto se destacaron Tomás Monacchi con 19 y Javier Saiz con 13.

El encuentro comenzó con mucho ritmo y efectividad. Instituto arrancó lastimando con la efectividad de Monacchi (3 triples seguidos), pero Regatas contestó con un goleo repartido para adelantarse 14 a 9.

Con la rotación de los planteles, el trámite volvió a equilibrarse y con un triple de Lanadro de Vildoza el local cerró arriba (24 a 21) el cuarto inicial.

Con cuatro puntos de Saiz, Instituto metió un parcial de 4 en el inicio del segundo cuarto.

Manuel Sánchez, entrenador de Regatas ante la ausencia de Juan Manuel Varas, solicitó un tiempo muerto, pero en el regreso, su equipo no reaccionó y el local se adelantó 34 a 21 en 4 minutos de juego.

El tándem Andrés Jaime, asistiendo, y Gallizi, anotando 7 puntos seguidos, permitió una pequeña reacción correntina (36-28).

Las corridas y conversiones de Vildoza le devolvieron el control del partido a Instituto que se fue al descanso largo ganando 50 a 37.

Regatas arrancó y terminó el tercer cuarto de manera displicente tanto atrás como adelante, e Instituto no le perdonó. El equipo cordobés aprovechó todas las licencias que le dio el rival y se escapó por 26 (77 a 51).

Los 10 minutos finales estuvieron de más y solamente sirvieron para que Instituto (16-13) se floree, asegure el triunfo y logre ventaja deportiva frente a Regatas en una eventual paridad en las posiciones.

Ahora Regatas regresará a Corrientes y el lunes 23 recibirá la visita de Ferro Carril Oeste.



