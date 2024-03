Amenazaron de muerte a una senadora nacional

La senadora nacional radical Edith Terenzi denunció haber recibido amenazas de muerte en su teléfono por una cuestión de privilegio antes de la votación por el DNU de Javier Milei en el Senado. Horas más tarde, la senadora que está en el bloque Cambio Federal rechazó el DNU de Milei y esos mensajes se duplicaron. Mientras que este sábado Milei replicó: "Los políticos no pueden salir a la calle porque la gente los descuartiza".

"Después de haber planteado la cuestión de privilegio, cinco o seis horas antes de haber rechazado el DNU, empecé a recibir amenazas en mi teléfono, prácticamente a partir de la una de la tarde. Empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales, las barbaridades que dicen por privado", aseguró la senadora en diálogo con el programa "No la ven" de radio Splendid.

"Es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a disentir pero no a maltratarnos de esa forma y eso también creo que tiene que ver con las actitudes del presidente de la Nación”.

Consultada sobre qué decían las amenazas, Terenzi afirmó: "No voy a decir malas palabras, pero entré en la categoría de vieja meada, que es lo más natural que dicen en las huestes de Milei. Pasé a ser casta. A mí me conocen mucho en mi provincia, no pertenecí ni perteneceré a ninguna casta, ni a las características que refleja Milei cuando habla de casta. Después se acordaron de mi madre, de algunas partes del cuerpo de mi hermana y también dicen: 'Cuando te crucemos por la calle te vamos a matar", reveló la senadora.