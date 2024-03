Mauricio Macri retoma esta semana la presidencia del PRO

El martes, cuando se oficialice como candidato único a la jefatura del PRO, el ex presidente se hará cargo otra vez, en los papeles, del partido que fundó hace más de dos décadas. En su entorno aseguraron que, en realidad, su vuelta al PRO no figuraba, al menos hasta el año pasado, entre sus principales objetivos. Su agenda internacional, resaltaron, lo mantuvo bien ocupado, y no tiene intenciones de resignarla: solo en el 2023, el ex presidente contabilizó unos cuatro meses afuera del país por su rol en la fundación FIFA, los vínculos globales y las charlas universitarias.

Puede que todo eso sea cierto. Pero a Macri le fascina el poder, y la decisión de volver a conducir las riendas del PRO obedece no solo a un intento urgente por revitalizar un partido al que incluso desde algunos sectores internos empezaron a escribirle el certificado de defunción, si no en la necesidad de influir en la gestión libertaria y de posicionarse como el interlocutor principal de Javier Milei de cara a una eventual confluencia electoral en los comicios del próximo año. Más allá de la actual alianza parlamentaria entre el PRO y La Libertad Avanza, cada vez más aceitada.

“No podemos hacer otra cosa que acompañar”, fue el mensaje que le bajó el ex jefe de Estado en los últimos meses a los innumerables dirigentes que lo visitaron, primero en Villa La Angostura, en su exclusiva casona del country Cumelén, en la que pasó unas largas vacaciones, y después en Olivos, en las oficinas sobre la avenida Libertador, por la que desfilan legisladores, intendentes, empresarios, gobernadores, periodistas y colaboradores. Un ritual que Macri empezó a disfrutar con mayor fruición cuando dejó la Presidencia, en 2019.