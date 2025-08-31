Midón y Zárate compiten en Mar del Plata

Los tenistas correntinos Lautaro Midón (foto) y Carlos María Zárate serán parte del future de Mar del Plata que se puso en marcha este domingo con la clasificación.

Midón y Zárate, gracias a sus ubicaciones en el ránking, ingresaron directamente al cuadro principal que contará con 32 protagonistas.

El torneo ITF M25 Centenario del Club Náutico Mar del Plata se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del club organizador. El certamen distribuirá premios por 30.000 dólares.

Midón (264 en el escalafón internacional) parte como segundo preclasificado y su presencia en Mar del Plata marca su regreso al país después de una gira que realizó por Europa.

En la primera ronda del certamen marplatense, el correntino de 21 años tendrá como rival a Thiago Cigarran (867).

En el único cruce entre los argentinos, en diciembre de 2023, Midón se impuso durante un M15 en Concepción, Chile.

Midón regresa al país después de disputar 4 challengers en Europa. Dos fueron en Alemania y otros dos en Bulgaria. Su mejor actuación fue un cuarto de final en el Bonn Challenger 75.

Por su parte, Zárate (970) jugará en la primera ronda del M25 de Mar del Plata contra un jugador que llegue desde la qualy.

El joven de 20 años viene de perder en primera ronda en el M25 de Trelew, Chubut, que se jugó en canchas con superficie dura.

Previamente, compitió en Chile donde fue semifinalista en un M15 que tuvo lugar en Santiago.

