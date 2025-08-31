Intensa búsqueda de un hombre que está desaparecido en Corrientes 

La Policía de la provincia de Corrientes informó este domingo sobre la desaparición de un hombre en la localidad de Santo Tomé. Se trata de Camargo Alberto, de 55 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado martes, cuando salió de su domicilio y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Características físicas

El hombre es de contextura física mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez morena, cabello corto canoso y barba del mismo color. Como seña particular, presenta una cicatriz visible en la frente.

Vestimenta al momento de su desaparición

Según informaron sus allegados, al momento de su desaparición, Camargo vestía un jogging azul con rayas blancas en los costados, y debajo llevaba un pantalón de jean.

Se solicita colaboración ciudadana

La policía provincial solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de esta persona.

Ante cualquier información, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro. 3756-420607; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.