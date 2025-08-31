¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Pedro Braillard Poccard elecciones en Corrientes Registro Civil
Pedro Braillard Poccard elecciones en Corrientes Registro Civil
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

La Libertad Avanza pidió “respetar la voluntad ciudadana” tras el cierre de las elecciones

El espacio emitió un comunicado en el que destacó la participación de los correntinos y reclamó transparencia en el escrutinio, al tiempo que denunció “irregularidades de la vieja política”.

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 18:38

Tras el cierre de los comicios de este domingo 31 de agosto en Corrientes, La Libertad Avanza difundió un comunicado oficial en el que llamó a “respetar la voluntad ciudadana” y subrayó que la mayoría de los electores cumplió con el deber cívico de manera responsable.

“El cambio comenzó hoy”, expresaron desde el espacio, al tiempo que remarcaron que ahora es el turno de las autoridades de mesa y de los fiscales de todas las fuerzas políticas de garantizar la transparencia en el conteo de votos.

En el comunicado, denunciaron la existencia de irregularidades propias de la “vieja política”, aunque aseguraron que esas prácticas no podrán frenar lo que calificaron como “el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”.

Asimismo, destacaron que La Libertad Avanza es “la única alternativa verdadera en Corrientes”, conformada por partidos, dirigentes y sectores de la tradición liberal y autonomista, junto a las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad bajo el liderazgo de Javier Milei.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD