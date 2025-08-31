La Libertad Avanza pidió “respetar la voluntad ciudadana” tras el cierre de las elecciones

Tras el cierre de los comicios de este domingo 31 de agosto en Corrientes, La Libertad Avanza difundió un comunicado oficial en el que llamó a “respetar la voluntad ciudadana” y subrayó que la mayoría de los electores cumplió con el deber cívico de manera responsable.

“El cambio comenzó hoy”, expresaron desde el espacio, al tiempo que remarcaron que ahora es el turno de las autoridades de mesa y de los fiscales de todas las fuerzas políticas de garantizar la transparencia en el conteo de votos.

En el comunicado, denunciaron la existencia de irregularidades propias de la “vieja política”, aunque aseguraron que esas prácticas no podrán frenar lo que calificaron como “el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”.

Asimismo, destacaron que La Libertad Avanza es “la única alternativa verdadera en Corrientes”, conformada por partidos, dirigentes y sectores de la tradición liberal y autonomista, junto a las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad bajo el liderazgo de Javier Milei.