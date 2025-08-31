Tras emitir su voto en la escuela N° 15 Manuel Belgrano de Gobernador Virasoro, el candidato a senador provincial Enrique Vaz Torres fue claro y contundente: “Hoy el correntino elige qué camino quiere para la Provincia”.

En diálogo con periodistas locales presentes, aseguró: “Veo una sociedad movilizada, esto es muy bueno porque se advierte el compromiso que tienen los correntinos por cumplir con su obligación ciudadana”.

“El correntino entiende este proceso como un derecho y una obligación para poder diseñar la Provincia que queremos”, consideró.

“Los que tenemos la responsabilidad de ejercer la representación, si ese es el acompañamiento que nos otorga, vamos a intentar estar a la altura”, comprometió.

Finalmente, Vaz Torres consideró que “este es el mejor tributo que podemos hacer a la democracia: someternos a la consideración de la sociedad”.