Lisandro Almirón: "Hoy se vota por el futuro de Corrientes"



El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón emitió su voto en la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” acompañado por su familia. El momento estuvo marcado por una carga especial de emoción, ya que su hija Amparo, de 16 años, ejerció por primera vez su derecho al voto.

Tras cumplir con el acto electoral, Lisandro Almirón expresó críticas por la tardanza en comenzar la elección: “Hubo demoras innecesarias al inicio del comicio que generaron malestar en los votantes. Este tipo de situaciones deben corregirse, porque la democracia se fortalece con reglas claras y con el respeto al tiempo de todos los ciudadanos.” En esa línea, fue más allá en sus críticas al sistema electoral de la provincia: “Yo critico el sistema electoral de Corrientes que es muy complejo para el electorado. No es transparente ni da confiabilidad. El sistema debe ser transparente para todos.”

Lisandro también subrayó la construcción política de su espacio: “Construimos un partido en un año y estamos muy bien. Las ideas del Presidente Javier Milei las queremos replicar en cada localidad de Corrientes. Hoy, votamos por el futuro de Corrientes ”. Junto a él, estaba Any Pereyra, candidata a intendente por Corrientes quien se mostró “confiada” a la espera de los resultados.

Sobre el ataque que sufrió La Libertad Avanza en el cierre de campaña en Corrientes con la visita de Karina Milei y Martín Menem, señaló: “La seguridad de la provincia depende del gobernador y ahí se movilizó gente con pancartas para vandalizar el acto. Hoy, ya estamos muy enfocados en la votación de Corrientes. Ahora, voy a seguir el día almorzando con los fiscales y luego recorriendo las escuelas. Hicimos una campaña a pulmón y estamos muy contentos.”

Además, en un gesto que sorprendió a las autoridades de mesa y fiscales, Almirón obsequió a cada integrante de su mesa de votación un ejemplar de la Constitución de la Nación Argentina , editado por el Congreso Nacional. “Quise dejar este presente porque creo que la Constitución es la brújula de nuestra vida democrática y todos debemos tenerla cerca”, dijo el diputado nacional y candidato a gobernador por LLA.

Por la tarde, Lisandro y los candidatos de La Libertad Avanza esperarán los resultados en BUNKER ubicado en la sede partidaria de calle 25 de Mayo 1648 .