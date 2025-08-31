Braillard Poccard: “Siempre es necesario hacer una fiesta más allá de los resultados"

El Vicegobernador de la provincia y candidato a su reelección, emitió su sufragio en la Escuela N°3 del Centenario de la ciudad Capital alrededor del mediodía y en contacto con la prensa destacó que “veo interesante el movimiento de gente, creo que el porcentaje va a ser bueno, como siempre, y la tranquilidad que es propia de los actos comiciales en Corrientes. El ciudadano, la ciudadana correntina son personas sumamente correctas y también lo son en el momento de ejercer el soberano derecho de votar, así que creo que como siempre es necesario hacer una jornada de fiesta más allá de los resultados”.

Reiteró que la participación de la ciudadanía “es el derecho de cada uno, cada quien sabe si quiere utilizar o no su derecho. Recordemos que la obligatoriedad del voto fue impuesta en su momento por la Ley Sáenz Peña justamente para garantizar el ejercicio del derecho al voto, como fue impuesto el secreto para que nadie pudiera vigilar a nadie y la obligatoriedad era para que nadie pudiera impedir a otro ir a votar, así que es un derecho de la gente”. Y añadió “sugiero que se vote pero cada uno es dueño de su propia decisión”.

Por otra parte, el Vicegobernador elogió el movimiento de sufragantes, al señalar que “estuve recorriendo un poco y se ve un movimiento muy interesante y algunos porcentajes me han pasado, están más del 40%, lo que para esta hora es muy bueno”.

Sobre las actividades que realizará tras haber votado, Braillard Poccard anticipó “voy a andar recorriendo un poco, visitando, siempre me gusta saludar, visitar, es una manera de vivir y también de canalizar la ansiedad. Pero la verdad es que estoy muy tranquilo, muy contento porque veo la misma vocación de siempre de la gente, de ejercer su derecho al voto”.

Para finalizar el Vicegobernador sostuvo: “Estoy convencido que el proceso es absolutamente transparente y la gente vota libremente y hay fiscales en todos lados”.