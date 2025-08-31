Nico Occhiato sorprendió a Flor Jazmín Peña en su cumple: “No podía reaccionar”

Si Florencia Jazmín Peña (31) espera festejar su cumpleaños en la intimidad con Nicolás Occhiato (32), el dueño de Luzu TV la sorprendió con una mega fiesta masiva que la hizo llorar.

“Chicos, nunca estuve tan en shock en toda mi vida”, admitió la influencer al compartir el primero de una serie de videos en Instagram Stories.

“No podía reaccionar, no entendía nada”, completó sobre las imágenes en las que se la ve ingresar a un boliche abrazada de su novio, mientras una multitud de familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos la recibían con globos, serpentinas y música.

De hecho, Occhiato le tuvo que señalar a Peña que hasta estaba su abuela en silla de ruedas esperando a darle un cálido abrazo de saludo.

ASÍ FESTEJARON FLOR JAZMÍN PEÑA Y NICOLÁS OCCHIATO

Pasado el impacto inicial, Flor se relajó, se puso a bailar y enfatizó: “Finalmente entendí”.

Aunque Nico no se la llevaría de arriba, ya que en el apogeo de la velada el disk jockey puso una versión moderna del vals, como dando a entender que la boda era inminente, por lo que el empresario gritó que “ni en joda”, pero no tuvo más remedio que ceder a la presión en el centro de la pista.

Ciudad Magazine