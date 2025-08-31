San Martín inicia su pretemporada con todos sus jugadores nacionales

San Martín de Corrientes pondrá en marcha este lunes su pretemporada de cara a la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026.

La única ausencia que tendrá el plantel será la del pivote estadounidense Reginald Becton.

El entrenamiento oficial dará inicio a las 9.30, se desarrollará en el estadio Raúl Argentino Ortíz y será abierto para todos los medios de prensa.

Gabriel Revidatti (foto) estará al frente del plantel por tercera temporada consecutiva y estará acompañado en el cuerpo técnico por Carlos Miño (primer asistente), Diego Blanco (segundo asistente), Nicolás Raimondo (preparador físico), Franco Chanquet (kinesiólogo), Ulises Meza (utilero) y Javier Iglesias (jefe de equipo).

Desde la semana pasada, la mayoría del plantel llegó a Corrientes para comenzar con los estudios médicos y físicos previos a cada temporada. Los jugadores también comenzaron a moverse en el Fortín para dejar atrás la pausa luego de la anterior Liga.

Del pasado torneo, seguirán en el club Lucas Gargallo, Gastón García y Franco Méndez. Además se concretó el regreso de Federico Aguerre y las caras nuevas serán las de Víctor Fernández, Lautaro Berra, Salvador Giletto, y Leonel Schattmann.

Todos ellos, más algunos juveniles, trabajarán desde este lunes con la mente puesta en la Liga que tiene previsto su inicio el 24 de septiembre.

Por su parte, el pivote estadounidense Reginald Becton se sumará más adelante a los entrenamientos