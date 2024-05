Trastornos hipertensivos: el control clave durante el embarazo

Hacer un control preventivo antes de concebir o por lo menos una vez durante la gestación evita esas complicaciones para la salud de la madre y el bebé, de acuerdo con la recomendación de los integrantes del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).

“El embarazo implica 40 semanas del equivalente a hacer ejercicio intenso. Sin embargo, no está internalizado hacer un control cardiovascular. Si bien el embarazo no pone en riesgo la salud cardiovascular, la mayoría de las mujeres, en especial las jóvenes, no suelen hacer controles preventivos y la enfermedad cardíaca puede pasar inadvertida hasta que una situación de mayor exigencia física, como gestar un hijo, la pone de manifiesto”, explicó Verónica Lía Crosa, subdirectora del Área Corazón y Mujer de la SAC.

Bibiana Rubilar, cardióloga intervencionista y directora saliente del área especializada de la SAC y la FCA, explicó que el embarazo le demanda al organismo “tareas extras”. Y señaló: “A medida que aumenta la edad, las mujeres se exponen a más riesgos, pero estos riesgos no son exclusivos de las madres añosas. También hay jóvenes que durante el embarazo desarrollan diabetes o hipertensión gestacional. Si una mujer experimenta esas condiciones, siempre debe seguir controlándose de por vida”.

Es por eso, según indicó, que toda mujer debería consultar al menos una vez a un cardiólogo durante su embarazo. “Todos los trimestres son importantes, pero el tercero es posiblemente el más significativo para condiciones como los trastornos hipertensivos o la diabetes gestacional”, sostuvo.

Segundo trimestre

¿Cuándo suelen aparecer estas complicaciones? La posibilidad, según responde la especialista, aumenta ya en la segunda mitad del embarazo.

“Puede pasar que la mujer ya tuviera enfermedad cardíaca, no lo sabe y, frente al estrés cardiovascular y el esfuerzo que implica el embarazo, se desenmascare —amplió—. Por otra parte, existe la posibilidad de que en mujeres sin enfermedad previa ni factores de riesgo aparezcan la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo y la preeclampsia”.

Mientras que la hipertensión gestacional es el aumento de la presión durante el embarazo sin otras alteraciones, la preeclampsia es una forma más grave. “En este caso, la alteración impacta sobre diferentes órganos de la futura mamá y, también, sobre el bebé, porque se ve afectada la placenta y el flujo de sangre y nutrientes que la mujer le aporta al feto”, señalaron desde el área especializada de la SAC y la FCA. También aparecen, por ejemplo, trastornos hematológicos y de laboratorio. Es una complicación que pone en riesgo la vida del bebé.